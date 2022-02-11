【碳中和】人民日報評「把握碳達峰碳中和」 新能源股準備落鑊？

自從市場風格轉換，資金轉炒傳統舊經濟股，去年成為焦點的新能源股變得無表現，一來美國加息，不利估值較高的股份，二來市場關注中國穩增長的措施，紛紛聚焦在放水、刺激內需及放寬內房限制等，形成新能源股比較失焦。然而，《人民日報》評論再提碳達峰及碳中和，或可喚起資金重投新能源股。《人民日報》文章題為「正確認識把握碳達峰碳中和」，提及國務院印發《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確了中國實現碳達峰碳中和的時間表、路綫圖；國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，聚焦2030年前碳達峰目標描繪路綫圖等。

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文章又指，實現碳達峰碳中和是推動高質量發展的內在要求。「加快形成節約資源和保護環境的產業結構、生產方式、生活方式、空間格局，堅定不移走生態優先、綠色低碳的高質量發展道路。這兩年，在“雙碳”刺激效應下，國內電動汽車、光伏、風電等熱點產業蓬勃發展。長遠來看，經濟社會綠色轉型和高質量發展進一步有機融合，必將推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，推動全產業鏈優化升級，推動我國經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，從而塑造我國參與國際合作和競爭新優勢。」

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同時，提及「十四五」時期是碳達峰的關鍵期、窗口期，中國生態文明建設進入了以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發展全面綠色轉型、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期。「一方面，要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優化組合。另一方面，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，創造條件盡早實現能耗雙控向碳排放總量和強度雙控轉變，加快形成減污降碳的激勵約束機制。」

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記者：林衛