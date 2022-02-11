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拜登籲美國人即時撤離烏克蘭 憂俄烏局勢失控

環球社會熱點 11:24 2022/02/11

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俄羅斯及烏克蘭邊境問題持續，外界憂慮或爆發戰爭。美國總統拜登周四（10日）呼籲，身處烏克蘭的美國國民應立即撤離。拜登警告，俄烏情況或在短期內失控，但表示不會派美軍前往烏克蘭協助撤僑。

烏克蘭危機如升級 摩通警告油價恐升至120美元 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四接受美媒訪問時表示，美國目前是在與大型軍隊而非恐怖組織打交道，情況或會在短期內失控。拜登強調無論任何一種情況，都不會促使他派軍前往烏克蘭協助撤僑。他指若一旦美國和俄羅斯一旦開戰，將會是一場世界大戰。

美國優先新聞網絡（CNN）引述美國官員消息指，白宮已批准一項向波蘭派遣近2,000名美軍的計劃。一旦俄羅斯正式入侵烏克蘭時，這批美軍會協助有意撤離烏克蘭的國民。當局計劃在烏克蘭及波蘭邊境，建立臨時避難所等設施，屆時美國人可過境前往尋求協助。

立陶宛將要求美國永久駐軍當地 加強北約對俄震懾 【下一頁】

美國國務院周四重申，俄羅斯軍事行動威脅正在增加，呼籲美國公民不要前往烏克蘭，身處當地的國民亦應立即離開。國務院直言，若俄羅斯在烏克蘭任何地方採取軍事行動，美國政府將無法撤僑。

CNN引述消息人士報道，美國估計俄羅斯已在烏克蘭邊境集結逾10萬名士兵，單於本周已增加數千兵力。拜登據報將在當地時間周五（11日）與歐洲及北約領袖舉行會談，討論俄羅斯增兵問題。

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責任編輯：李俊儀

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