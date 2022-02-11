  • 19°C
香港時間 : 2022211日 (五) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【按揭證券公司】按證與14間合作銀行簽訂基建貸款合作框架《諒解備忘錄》

Hot Talk 11:18 2022/02/11

分享：

【按揭證券公司】按證與14間合作銀行簽訂基建貸款合作框架《諒解備忘錄》

按揭證券公司與14間合作銀行簽訂基建貸款合作框架《諒解備忘錄》，如同按揭證券公司早前與6間合作銀行簽訂的《諒解備忘錄》，是次《諒解備忘錄》就按揭證券公司與合作銀行在基建貸款上的合作定立主要準則，包括初級市場參與及次級市場轉讓的揀選貸款條件、參與方式及執行程序。

《諒解備忘錄》有助合作銀行為按揭證券公司挑選合適的基建相關貸款資產，帶動按揭證券公司進一步履行其基建融資及證券化業務的使命，填補基建融資市場缺口，鞏固香港成為基建融資中心，亦能為按揭證券公司進一步帶來更多基建融資項目，促進按揭證券公司實現基建貸款證券化或其他形式的資產貨幣化等相關策略。

14間合作銀行分別為澳新銀行、中國銀行（香港）、法國巴黎銀行、中國建設銀行（亞洲）、花旗銀行、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）、摩根大通、瑞穗銀行、澳大利亞國民銀行、華僑銀行、西班牙桑坦德銀行、法國興業銀行，以及三井住友銀行。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，與另外14間銀行簽訂《諒解備忘錄》，象徵著按揭證券公司在全球基建融資市場上受到更廣泛的認可，並加強我們在現有平台上與一眾富基建融資經驗的專業市場參與者之間的合作。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢（立即收看）

相關文章：【定息按揭】按證下月起將定息計劃轉為恒常計劃　H按抵還是定息按揭抵？

開啟hket App，閱讀全文
基建 香港 按揭證券公司

上一篇文章

光大環境（00257）估值低 即睇買賣策略（有片）

下一篇文章

兗礦能源（01171）股價漲逾半成上破20元創新高） A股股價漲一成上破30元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【美股收市】儲局官員挺大幅加息 納指挫2.1% 道指瀉526點 債息升穿2厘
【美股收市】儲局官員挺大幅加息 納指挫2.1% 道指瀉526點 債息升穿2厘
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款