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太平洋航運2343股價彈升逾4%創一個月高 料去年全年轉賺逾8億

股市 10:45 2022/02/11

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太平洋航運 （02343） 股價今早跑贏大市，早段升超過4%，高見3.98元創一個月新高。太平洋航運公布，預期截至去年12月31日止年度純利介乎約8.3億至8.5億（美元・下同），而2020年度淨虧損2.08億元。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

集團指，轉虧為盈主因期內確認就核心小靈便型乾散貨船船隊約1.52億元的一次性非現金減值撥備撥回，因為於2020年6月30日，鑑於當時疲弱市況及受疫情影響下的不明朗市場前景，對核心小靈便型乾散貨船船隊作出1.98億元減值。目前預計此項減值撥備將悉數撥回。

*港股形勢點睇，重溫《ET開市直擊》黃偉豪（Ravi）為你分析*

此外，在全球經濟復甦、商品需求強勁及全球船隊增長放緩的帶動下，去年乾散貨運市場展現強勁上升勢頭，為其帶來強勁收入。

該集團指，預期撥回將會是一次性非現金收入，貨船在資產負債表上的帳面值將按相同金額增加，經營現金流、稅息折舊及攤銷前溢利或已承諾可動用流動資金將不會受此影響。然而，該集團的小靈便型乾散貨船的未來整體折舊開支將每年因此增加約1600萬元。該集團預期於本月24日或前後公布業績。

同場加映：商品期貨專家文錦輝為你分析農產品價格《ET財智Talk

 

欄名 : 3分鐘睇股

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