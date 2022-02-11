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【內房危機】內房股全線走強　中國1月金融數據強勁＋內地多個地區據指下調房貸利率

股市 10:46 2022/02/11

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】內房股全線走強　中國1月金融數據強勁＋內地多個地區據指下調房貸利率

中國1月金融數據強勁兼內地多個地區據指下調房貸利率，內房股全線走強，碧桂園 （02007） 、潤地 （01109） 、中海外 （0688） 、龍湖 （00960） 均升2%。

【港股市況】恒生指數低開87點後曾轉升　內房續造好、中海外及潤地齊破頂（不斷更新）

另外，融創 （01918） 、世茂 （00813） 和時代中國 （01233） 升近7%；旭輝 （00884） 、合景泰富 （01813） 、中國奧園 （03883） 等亦彈近5%。

1月新增人民幣貸款3.98萬億創歷史新高，去年12月為1.13萬億元人民幣。M2按年增長9.8%，去年12月為增9%；社會融資規模增量為6.17萬億元，比上年同期多9,842億元，去年12月為2.37萬億元人民幣。

另外，據內媒報導，內地多個地區下調房貸利率，多家銀行的房貸客戶經理指，在深圳首套房貸利率為4.9%，二套房貸利率為5.2%，相比去年底則分別為5.1%和5.6%，而放款速速也比較正常。中信證券認為金融機構為了爭取更大份額而下調按揭定價，預料有助穩定3月後的樓市，又預計即使LPR5年期未有明顯大幅下調的空間，但按揭貸款利率有望下降50至100個基點。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢（立即收看）

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編輯：姚卓然

港股 金融機構 LPR 按揭貸款 中國海外發展（00688） 華潤置地（01109） 國企內房股 民企內房股 中國奧園（03883） M2
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