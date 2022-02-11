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普京專登隔開坐 或因馬克龍拒做俄方新冠檢測

環球社會熱點 10:55 2022/02/11

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法國總統馬克龍與俄羅斯總統普京本周會晤時，分坐長檯兩端相隔數米。路透社引述消息人士指，俄羅斯堅持馬克龍需接受俄方新冠檢測才可放寬社交距離要求。但馬克龍因DNA私隱緣故拒絕做俄方檢測，雙方或因此要隔開坐。

馬克龍普京會晤隔勁遠 無敵長檯變焦點遭瘋狂改圖 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）與普京（Vladimir Putin）周一於克里姆林宮會晤長達5個小時。但根據官方發布照片，兩人坐在長檯對面刻意保持距離，也引起外界猜測。有評論認為兩人會晤長檯的距離，象徵著馬克龍與普京之間仍存在一條鴻溝。

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路透社引述兩名消息人士指，克里姆林宮要求馬克龍與普京會晤之前進行俄羅斯的PCR新冠檢測，才可靠近普京。如馬克龍拒絕配合，會晤期間兩人只能保持社交距離。

立陶宛將要求美國永久駐軍當地 加強北約對俄震懾 【下一頁】

法國當局憂慮俄方經檢測取得馬克龍的DNA會帶來安全問題，即使明知拒絕檢測代表會晤期間要保持社交距離及沒有握手環節，也拒絕配合。

據悉，馬克龍在出發前往莫斯科前於法國進行了PCR檢測，抵達莫斯科後也由法國醫生進行了一次抗原檢測。

路透社引述法國消息人士指，俄羅斯人曾向其透露，俄方要嚴格將普京保護在安全氣泡內，確保普京的健康。

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責任編輯：鄭錦玲

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