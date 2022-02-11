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【領展823】政府防疫措施加辣　交銀謝騏聰：領展下半財年續租租金調整率或轉負

股市 10:26 2022/02/11

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【領展823】政府防疫措施加辣　交銀謝騏聰：領展下半財年續租租金調整率或轉負

本港第五波疫情肆虐，政府收緊多個社交距離限制措施。領展 （00823） 表示，社交距離限制再收緊，租戶生意額及集團租金收入均會有影響。分析認為，疫情或導致領展財年下半年續租租金調整率由正轉負。

領展截至9月底止，上半財年香港物業平均續租租金調整率上升至3.4%，按年由負轉正。

領展王國龍：增聘少量員工便可應付疫苗通行證【下一頁】

交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰表示，過去兩年疫情期間，領展業績仍有增長，與領展積極收購海外項目有關，而且本港租戶以民生為主，故收緊防疫對領展的影響相對其他收租股為小，但礙於高基數，下半財年續租租金調整率有機會轉負。

謝騏聰估計，領展不會減租，但會為租戶提供租金補貼。

領展行政總裁王國龍指，領展在應對疫情方面已有2年經驗，一直有對租戶提供支援，亦有增加市場推廣力度，協助租戶度過難關。

銀河聯昌鄭懷武：領展全年基金單位分派仍有雙位數增長

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為，收緊防疫必定對領展有影響，相信領展會對租戶提供減租等支援，這對租金收入會有影響，但相信幅度較其他商場為小，因領展商場以民生為主。

「若疫情持續多兩至三個月，預期領展財年下半年續租租金調整率會持平甚至下跌，但基於之前收購的項目開始有租金貢獻，預期本財年的基金單位分派仍有雙位數增長。」

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相關文章：【領展823】領展夥加退休基金斥33億購澳洲5商廈　王國龍：若合作夥伴退出、領展有優先購買權（第二版）

相關文章：【領展823】領展霍業生：有內房公司洽售項目　「敲門」的人增加

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