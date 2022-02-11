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【美國加息】摩根資管：中美貨幣政策迥異　亞股及新興市場股市可追落後

股市 10:16 2022/02/11

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【美國加息】摩根資管：中美貨幣政策迥異　亞股及新興市場股市可追落後

近年環球股市回調，摩根資產管理多元資產解決方案環球策略師Patrik Schöwitz認為，環球央行對加息看法升溫，加上市場對企業盈利的要求上升，令美股及環球科技股受壓。

花旗預計3月加息50點子【下一頁】

Patrik指，現時正處於全球企業盈利公布期的中段，而自2000年初以來，企業盈利普遍勝預期，令市場對盈利的預期升溫，即使企業盈利仍較歷史平均水平理想，但勝預期的幅度已大幅收窄，而成本上升及需求減弱，亦令企業經營前景面對挑戰。

美股一直是不少環球大型科技股及互聯網股的上市地，隨科技股及互聯網股飛升，加上利率上升預期升溫，市場對於其能否長期維持高速盈利增長持懷疑態度，令科技股及互聯網股出現調整，拖累美股向下。

美國1月通脹升7.5%超預期【下一頁】

相反，新興市場及亞洲股市較發達國家更穩健，港股今年更是跑贏大市，主要與兩大原因有關。第一，新興市場股市去年因中國經濟放緩，因此跑輸大市，令估值變得相對吸引。第二，中國在大部分央行收緊貨幣政策的時候，人行正放寬貨幣政策，而且不少新興市場企業的盈利已有初步回穩跡象。

Patrik預期，今年環球股市會較波動，升勢也較溫和，但升幅會較平衡，科技股的光芒會趨黯淡，新興市場股市將會加入升市行列。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

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港股 貨幣政策 經濟 美股 中國人民銀行 加息 中國 美國 新興市場
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