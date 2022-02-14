大新保險車保覆蓋全面 增設電動保迎減碳趨勢

獎項：最佳汽車保險

香港法例規定車主必須投購第三者責任保險（三保），但每個人對愛車的保障需求各有不同。大新保險（1976）有限公司（下稱大新保險）一貫緊貼市場發展及客戶所需，持續推出不同類型的產品及增值服務，並於2021 年首推為Tesla 電動車度身訂造的升級三保保障，迎接減碳趨勢，因而在今屆「優秀保險企業大獎」中，獲頒「最佳汽車保險」獎項。

汽車保險屬駕車人士必備的保險產品，大新保險行政總裁梁偉深表示，投保者在選擇相關保險時，除確保符合法例最低要求外，也要因應本身的財務需求及風險承受能力，決定是否轉購有「全保」之稱的汽車綜合保險，以至增設額外的附加條款，爭取全面保障。「舉一個例，車主購車時若申請汽車貸款（俗稱上會），一般須按銀行要求投購全保，而不能只買基本的第三者責任保險。」

▲ 大新保險行政總裁梁偉深表示：「大新保險將持續構思創新而貼心的汽車保險產品，並推動數碼科技發展，讓客戶盡享便利與優惠。」

設計產品 聚焦三大投保要素

香港汽車保險市場相當龐大，梁偉深直言，根據市場需求及公司策略，無論駕駛私家車、商用車、貨車，抑或公用汽車，他們都是大新保險重視的潛在客戶群。「大新保險致力推出不同的汽車保險，既有傳統的全保及三保，覆蓋縱火、盜竊或車禍等外在因素引致的損毀或損失，也廣及各式額外保障，務求能全面照顧不同駕駛人士的需要。」

提到現今車主投購汽車保險的主要考慮因素，梁偉深認為，當中離不開保費、墊底費及索償這三大要點。「我們致力在墊底費及保費之間取得平衡，務求為客戶提供更多彈性。索償程序方面，我們致力在最短的時間內處理賠償程序，以便汽車可盡快進行維修。」

投保至索償 提供卓越客戶體驗

對於大新汽車保險在產品設計上不斷推陳出新，梁偉深強調，這是源於公司一直奉行「以客為尊」的市場定位，時刻緊貼市場脈搏及應對箇中轉變，確保能較競爭對手更快速地推出回應市場發展的新產品，把握先機。

「在迅速應變的同時，我們更重視提升產品與優化服務質素，務求實踐『人無我有，人有我優』的宗旨。」他闡釋，由此期望可做到「快靚正」，即保費合理、覆蓋全面及發展網上平台簡化投保及索償程序，讓駕駛人士由投保至索償，皆能獲得卓越的客戶體驗。

▲ 大新保險與Tesla聯手推出「Tesla電動保」，兼具市場少見的延伸保障。

應環保潮流 設Tesla電動車保險

隨著電動車的相關技術日趨成熟，市場對電動車的需求亦不斷增加。梁偉深稱，大新保險於2021年特別與全球電動車市場的龍頭Tesla合作，推出市場罕見的電動車第三者責任保險——「Tesla電動保」，以相宜大眾的保費保障客戶基本車保需要。除了基本的汽車三保條款，即保障車主及/或受保司機，因受保電動車所引致或涉及的意外， 導致第三者死亡、身體受傷或財物損毀的法律責任外，亦加入專為Tesla電動車而設的額外承保事項，包括市場少見的延伸保障：因縱火或盜竊引致的汽車損失或損壞；以及Tesla指定的公眾或私人充電設備的公眾責任保障。

放眼汽車保險發展，梁偉深指出，政府正大力推廣電動車發展，未來電動車將會是香港汽車市場的主流。大新保險會繼續密切留意，因應環保節能，繼續推陳出新，捕捉電動車市場機遇，並為車主帶來更全面的保障。

重視可持續發展 展示環保承諾

環境的可持續發展對企業至關重要，所以大新保險將秉承母公司大新金融集團對環境、社會及管治（Environmental, Social and Governance, "ESG"）原則，加強綠色行銷；配合集團可持續發展方向，推出更多具綠色元素的產品，以展示大新保險對持續發展環境保育的承諾。

（特約）