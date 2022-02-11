【港股市況】恒生指數低開87點後曾轉升　內房續造好、中海外及潤地齊破頂（不斷更新）

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【美國縮表】美國聯儲局縮表可怕嗎？ 要怎樣部署投資？
市場預期3月加息50點子預期升溫，美股下跌，道指跌526點，恒生指數開報24837點，跌87點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 跌1%至2%，中移動 （00941） 逆市升逾1%，藥明生物 （02269） 再跌4%。
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即市走勢：
【10：06】百勝中國 （09987） 逆市升近5%，高見403.8元。
【10：03】潤電 （00836） 發盈警，股價跌逾1%；中國電力 （02380） 跌逾1%；龍源電力 （00916） 則逆市靠穩升0.2%。
【盈警】華潤電力受累燃料成本大升 料去年純利按年跌至少70%
【10：01】長和 （00001） 逆市升近2%，高見60.45元。
【09：53】太平洋航運 （02343） 發盈喜料去年扭虧，股價升逾2%，高見3.96元。
【盈喜｜航運股】太平洋航運盈喜 料去年扭虧賺8.3億至8.5億美元
【09：52】吉利 （00175） 偏軟跌0.1%，低見16.88元。
【吉利175】吉利1月銷量跌6% 電動車增6倍 受累春節提前、內地零星疫情
【09：47】恒指再度轉跌約50點，報24875點。
【09：44】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.2%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌0.3%。
【09：40】滙豐 （00005） 升0.3%，友邦 （01299） 升0.2%。
【09：40】大市開市後曾跌逾百點，最新轉升約5點。
【09：35】內房股續造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 破頂升逾2%；恒大 （03333） 升近4%；碧桂園 （02007） 升逾2%，雅居樂 （03383） 升逾3%；融創 （01918） 升逾4%。
【內房危機】內地據報已出台全國商品房預售金監管新規 增加預售金使用靈活度
【09：26】【中芯業績】中芯開市彈高近3% 上季多賺近1.1倍、料今季收入按季增長約15%兼毛利率改善
【09：23】恒生指數開報24837點，跌87點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 跌1%至2%，中移動 （00941） 逆市升逾1%，藥明生物 （02269） 再跌4%。
【09：13】期指開報24800點，跌190點或0.8%。
【09：08】恒指黑期跌約92點，報24722點，道指期貨跌155點，報35086點。
【08：18】【國產PD-1】信達生物與禮來製藥的PD-1赴美遇阻 未符FDA要求、需補充臨床數據才可獲批
【07：45】【開市9點半】美通脹強勁 3月加息半厘呼聲高 內地監管吹暖風能否救科企弱勢
【07：45】港股ADR收報24843點，跌81點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報59.05元，較港收市價高0.3元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報478.29元，較港收市價低6.11元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.86元，較港收市價低1.34元或1.1%。
【07：30】通脹超預期，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，他支持聯儲局在7月初之前，累計加息1厘，以對抗通脹急升。美10年期債息升穿2厘，道指收市跌526點或1.47%，報35241點；標指跌83點1.81%，報4504點；納指跌304點2.1%，報14185點。
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責任編輯：梁浩碩