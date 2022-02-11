【恒指夜期+北水】北水轉走近4億沽騰訊　虎年首周累吸51億　恒指夜期跌22點（不斷更新）

北水今日走資3.9億元，惟虎年首周北水全周仍累計錄得50.9億元淨流入。活躍股份中，騰訊 （00700） 續走資7.3億元，建行有4.2億元淨流出，工行 （01398） 及舜宇 （02382） 亦各走資逾3億元。

港股反覆偏軟，恒生指數低開87點，大市跌逾百點後曾轉升，惟午後再度向下，恒生指數收報24906點，跌17點，成交1392億元。美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；正榮地產 （06158） 、正榮服務 （06958） 分別挫逾六成及五成。

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財經日誌：

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即市走勢：

【18：16】恒指夜期跌22點，報24838點，低水69點。

【16：10】恒生指數收報24906點，跌17點，成交1392億元。美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；正榮地產 （06158） 、正榮服務 （06958） 分別挫逾六成及五成。

【16：00】恒生指數U盤前跌72點，報24852點。（不斷更新）

【15：45】恒指收市前跌約80點，美團 （03690） 跌3%；騰訊 （00700） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.3%。

【15：18】吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 尾市跌近3%。廣汽 （02238） 、長汽 （02333） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌逾1%。

【15：13】港股尾市跌幅略收窄至70點，報24855點。

【15：02】上證全日跌0.7%；深證跌1.6%；創業板指跌2.8%。

【14：40】舜宇 （02382） 跌逾5%；瑞聲 （02018） 跌逾2%；高偉電子 （01415） 跌逾7%；丘鈦 （01478） 跌逾1%。

【14：30】信達 （01801） 最新跌一成，低見30.4元。

【14：19】【異動股】正榮地產午後急跌78% 內媒：傳拒贖回永續債惟正榮已否認 旗下正榮服務曾插近9成

【14：09】大市最新跌約155點，報24768點。

【13：38】正榮地產 （06158） 跌逾55%，破底低見1.62再次觸發市調機制；正榮服務 （06958） 跌逾七成，破底低見0.93元。

【13：05】美團 （03690） 跌幅擴至3%，低見225.8元，騰訊 （00700） 跌2%，低見474.4元；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%低見120元。港股最新跌約150點。

【13：29】正榮服務 （06958） 跌近五成，破底低見2.11元。

【13：25】正榮地產 （06158） 最新跌四成，破底低見2.18元，一度觸發市調機制。

【13：17】正榮地產 （06158） 午後跌逾兩成，破底低見2.79元。

【13：05】美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%。大市最新跌近百點，報24830點，跌94點。

【13：00】港股午後段跌約76點，報24847點。

【12：20】【新股IPO】樂普生物2157招股、入場費約7454元 國際配售已超額認購

【12：05】【大行報告】高盛：本港地產股走勢與息口同步、籲伺機吸個別股份 升新世界至「買入」

【12：00】恒生指數半日升19點，報24943點，成交708億元。內房、內險股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 齊破頂，國壽 （02628） 、平保 （02318） 升逾3%，ATM逆市軟。

【11：45】ATM拖累大市升勢，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。

【11：31】上證半日升0.3%；深證跌0.3%；創業板指跌1.4%。

【11：29】國壽 （02628） 升逾3%；平保 （02318） 升近4%。另外，財險 （02328） 升近3%破頂；太保 （02601） 升逾2%。

【11：28】大市再度轉升5點。

【11：10】恒指最新跌約40點，報24884點。

【10：58】兗礦能源 （01171） 升幅擴大至6%。

【10：51】【中芯業績】中芯股價彈高近3%、上季多賺近1.1倍 管理層料今年40nm/50nm晶圓需求非常高（第二版）

【10：47】【內房危機】內房股全線走強 中國1月金融數據強勁＋內地多個地區據指下調房貸利率

【10：42】保利協鑫 （03800） 回吐逾2%，低見2.48元。

【10：30】【領展823】政府防疫措施加辣 交銀謝騏聰：領展下半財年續租租金調整率或轉負

【10：27】信達生物 （01801） 跌逾3%，低見32.7元。

【10：12】煤炭股逆市上升，兗礦能源 （01171） 升逾3%，破頂高見20.9元；神華 （01088） 升逾1%，破頂高見22.3元；中煤能源 （01898） 升逾1%。

【10：10】恒指最新再跌逾百點，報24803點，跌120點。科指跌1.2%，報5600點。

【10：06】百勝中國 （09987） 逆市升近5%，高見403.8元。

【10：03】潤電 （00836） 發盈警，股價跌逾1%；中國電力 （02380） 跌逾1%；龍源電力 （00916） 則逆市靠穩升0.2%。

【盈警】華潤電力受累燃料成本大升 料去年純利按年跌至少70%

【10：01】長和 （00001） 逆市升近2%，高見60.45元。

【09：53】太平洋航運 （02343） 發盈喜料去年扭虧，股價升逾2%，高見3.96元。

【盈喜｜航運股】太平洋航運盈喜 料去年扭虧賺8.3億至8.5億美元

【09：52】吉利 （00175） 偏軟跌0.1%，低見16.88元。

【吉利175】吉利1月銷量跌6% 電動車增6倍 受累春節提前、內地零星疫情

【09：47】恒指再度轉跌約50點，報24875點。

【09：44】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.2%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌0.3%。

【09：40】滙豐 （00005） 升0.3%，友邦 （01299） 升0.2%。

【09：40】大市開市後曾跌逾百點，最新轉升約5點。

【09：35】內房股續造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 破頂升逾2%；恒大 （03333） 升近4%；碧桂園 （02007） 升逾2%，雅居樂 （03383） 升逾3%；融創 （01918） 升逾4%。

【內房危機】內地據報已出台全國商品房預售金監管新規 增加預售金使用靈活度

【09：26】【中芯業績】中芯開市彈高近3% 上季多賺近1.1倍、料今季收入按季增長約15%兼毛利率改善

【09：23】恒生指數開報24837點，跌87點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 跌1%至2%，中移動 （00941） 逆市升逾1%，藥明生物 （02269） 再跌4%。

【中移動回購】中移動重手回購 首日即斥資逾4億元

【09：13】期指開報24800點，跌190點或0.8%。

【09：08】恒指黑期跌約92點，報24722點，道指期貨跌155點，報35086點。

【08：18】【國產PD-1】信達生物與禮來製藥的PD-1赴美遇阻 未符FDA要求、需補充臨床數據才可獲批

【07：45】【開市9點半】美通脹強勁 3月加息半厘呼聲高 內地監管吹暖風能否救科企弱勢

【07：45】港股ADR收報24843點，跌81點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報59.05元，較港收市價高0.3元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報478.29元，較港收市價低6.11元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.86元，較港收市價低1.34元或1.1%。

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【07：30】通脹超預期，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，他支持聯儲局在7月初之前，累計加息1厘，以對抗通脹急升。美10年期債息升穿2厘，道指收市跌526點或1.47%，報35241點；標指跌83點1.81%，報4504點；納指跌304點2.1%，報14185點。

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責任編輯：梁浩碩