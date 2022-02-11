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【國產PD-1】信達生物插近4%後倒升　與禮來製藥的PD-1赴美遇阻、需補充臨床數據才可獲批

股市 09:29 2022/02/11

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【國產PD-1】信達生物與禮來製藥的PD-1赴美遇阻　未符FDA要求、需補充臨床數據才可獲批

中國首個國產PD-1赴美遇阻，信達生物 （01801） 與禮來（美：LLY）製藥合作的抗癌藥上市申請，遭美國食品藥物管理局（FDA）認為應該補充臨床試驗數據才能獲得批准。

美國食品藥物管理局（FDA）昨晚召開腫瘤藥物諮詢委員會（ODAC）會議，審評信達生物與禮來製藥的PD-1抗體信迪利單抗Tyvyt（sintilimab），專家委員會以為14：1的最終投票結果認為信迪利單抗應該補充臨床試驗才能獲得批准。FDA官員質疑信迪利單抗只採用中國臨床數據是不符合要求，是不足以對美國人群和美國醫療實踐具有普遍適用性，故要補充臨床試驗數據來證明其藥物在美國的適用性。

禮來對此結果表示失望，原本希望通過信迪利單抗可以通過激進的價格策來略影響美國的醫療系統，而讓患者獲益。信達生物與禮來製藥的PD-1抗體信迪利單抗（Tyvyt），其適應症為與化療聯合治療晚期非小細胞型肺癌（NSCLC）。

信達生物今早開市即插近4%，報32.8元，其後股價拗腰倒升2.5%，報35元。

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編輯：姚卓然

生物科技 美股 港股 禮來（美：LLY） 美國 生物科技股 信達生物（01801）

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