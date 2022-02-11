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【美國加息】通脹遠超預期＋布拉德鷹派言論　花旗預計3月加息50點子、全年加息150點子

宏觀解讀 07:50 2022/02/11

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【美國加息】通脹遠超預期＋布拉德鷹派言論　花旗預計3月加息50點子、全年加息150點子

美國1月通脹按年升7.5%，遠超市場預期，續創40年高，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示支持聯儲局7月初前，累計加息1厘。花旗最新預計，儲局3月將加息50點子，然後於5月、6月、9月及12月分別加息25點子，今年合共加息150點子，2023年將進一步加息三次。

美1月通脹升7.5%超預期，詳情請看：【下一頁】

花旗經濟學家Andrew Hollenhorst在報告中指，1月份核心CPI的細節顯示，通脹持續於6%左右，並在更廣泛的範圍內蔓延，而非像聯儲局預測的那樣放緩。

花旗預計，第四季度核心個人消費支出通脹率將高於3.5%。遠高於儲局12月份經濟預測的中值2.7%。

華爾街經濟學家一直預計3月將加息25點子。事實上，花旗於1月28日預計儲局3月開始加息，2022年共加息5次，每次25點子。

不過，通脹數據加布拉德發表鷹派言論後，聯邦基金期貨市場開始消化下個月會議上加息0.5個百分點的可能性。

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，預期儲局於3月議息會議時加息50點子的機率升至近94%。

【美國加息】美銀估聯儲局年內加息7次　工資上漲非例外情況

【美國加息】高盛：聯儲局或須積極加息及大幅收緊

責任編輯：梁浩碩

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經濟 花旗銀行 加息 美國聯儲局 通脹 CPI

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