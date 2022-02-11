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【一起酒過的日子@iM網欄】Rosé香檳 預備好情人節香檳未？

名人薈萃 08:57 2022/02/11

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點解同另一半慶祝一定要飲香檳？

唔知，不明文規定就係不明文規定，如果入住酒店是為了慶祝什麼周年的話，酒店方一般都會送一支香檳，唔理你飲定唔飲，直接放入冰桶。

你會唔會見酒店送一支威士忌或者一打啤酒俾你？

可能因為香檳有氣、杯身幼elegant得嚟飲落又唔膩掛，反正我同好多男士一樣都有跟開呢個遊戲規則。

至於下星期嘅情人節，新嘅限聚令之下冇得周圍去，喺屋企得兩個人，你要浪漫，就不如再上一個層次，開Rosé香檳（粉紅香檳），淨係個名都已經夠殺食。

Rosé 香檳之所以係粉紅色，係因為釀酒時把黑葡萄（一般是 pinot noir）連皮短暫浸泡在葡萄汁中，浸皮時間因酒莊而異。

另一個造法比較繁複，要把輕輕搾取得來最深色的葡萄汁（又是黑葡萄），拿去進行二次發酵。這個釀法叫 Saignée，一般以Saignée 釀製的Rosé香檳， 顏色會比較深一點。

最後就是Assemblage。這個造法相對簡單，只是將少量的紅酒（一般是7%至15%）加入白香檳酒一起釀制， 紅酒的比例大概可以從成品中的顏色深淺度看得出。

Rosé香檳產量比白香檳較少，而且比起一般香檳多一個步驟，所以釀酒的也乘機賣貴啲。 大家耳熟能詳的 Dom Perignon、Krug和 Cristal 都有出Rosé香檳。 今天的價錢，一般要從二千元開跳，絕對唔平。

當然除了大牌的名字，其他的酒莊也有Rosé香檳出息的代表，例如 Billecart-Salmon和比較少人認識的Jerome Prevost，都一定唔會失禮。

值得一提：很多人喜歡投資Rosé香檳，因為送禮同宴客都得體，長遠升幅一般都不錯的。

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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撰文 : 張天遠

欄名 : 一起酒過的日子

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