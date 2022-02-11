特首的抗疫思路落後於形勢

近日，香港的第五波疫情越演越烈，面對日趨嚴峻的抗疫形勢，特首2月4日開記者會，公佈一些新的抗疫安排，從特首記者會闡述的抗疫措施和思路來看，基本就是一個追著病毒跑的策略，這個策略基本不可能將所有病毒攜帶者納入圍堵之中，一定有不少漏網之魚在社會上自由活動，於是靠現行防控措施控制疫情難度很大。

從概率上講，重點檢測必定會有遺漏，假定出現遺漏的比率大致固定，那麼理論上檢出的陽性個案越多，說明漏網的病毒攜帶者也越多，對社會的危害也越大。不發生遺漏的手段，只有全面檢測，才可能避免遺漏，避免有病毒攜帶者不知不覺地在社會上傳播疫情。

至於說2020年中央支援的全面檢測僅僅檢測了170多萬人，效果不佳，這是特區政府沒有很好地組織社會參與檢測的緣故。抗疫關係到每一個人的切身利益，關係到社會的整體利益，不應該把個人自由放在首位、變成一個自願性的檢測，而應該由政府組織進行強制性檢測。

近日新增感染人數不斷增加，不明源頭感染個案越來越多的現象，也佐證了我們關於重點檢測必定有漏網之魚的觀點，證明現行抗疫策略已經無法有效撲滅疫情。如果特區政府不能採取新的有力措施，例如封區檢測或全面檢測，疫情有較大可能將持續一段時間，令去年稍有起色的香港經濟再次承受嚴重打擊。

香港是一個華人為主的社會，社會很難接受犧牲老人的「與病毒共存」、乾脆「躺平」的抗疫策略，不「躺平」就意味著需要維持一定強度的限制人流聚集措施，對相關服務人群的行業不利。

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