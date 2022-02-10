【美國通脹】美股收復失地轉升　外圍專家如何評論通脹數據？

美國1月CPI通脹按年升7.5%，大超預期。美股開市大幅下挫後，早段即收復失地，三大指數悉數轉漲，專家最新如何看美國通脹數據？

摩通資產管理全球市場策略師Jai Malhi稱， 高能源價格和供應問題正在引發通脹，但這些問題最終應該會消退。 更令人擔憂的是，工資壓力正在增加，聯儲局不想冒工資價格螺旋上升的風險。 不過，展望未來，隨著能源成本上漲開始產生影響，可自由支配商品和服務的實際消費者支出可能會自然降溫。

E-Trade Financial董事總經理Mike Loewengart表示，通脹預期已經很高，因此數據可能不受市場歡迎。他指，投資者近期作出「教科書」反應，隨著聯儲局收緊政策臨近，拋售大型科技股，料市場續會波動，取決於加息幅度和速度。

Titan Asset Management首席投資官John Leiper表示， 仍然看好股票而非債券，偏好週期性和價值股、大宗商品及相關股票。 符合這些條件的其中一個主題，是支付股息的歐洲和英國股票，指其落後於美國同業，有追落後潛力。

Glenmede投資策略總監Jason Pride認為，在其他條件相同的情況下，通脹將為聯儲局提供更多燃料，在3月的下一次會議上開始加息，並加強在隨後幾個月實施量化緊縮的決心。

經濟學家Andrew Hunter指，食品和住房價格上漲，突顯通脹正在迅速周期性加速，且由於勞動力市場異常緊張，短期不太可能減弱，但仍然預計由於高基數及供應短缺緩解，將推動今年核心通脹回落，惟仍會一段時間高於聯儲局目標。

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