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【ESG】中銀香港發行首筆20億港元「可持續發展與智慧生活」綠色債券　認購額為發行規模逾3倍

Hot Talk 23:22 2022/02/10

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中銀香港（02388）宣佈，成功發行首筆港元「可持續發展與智慧生活」綠色債券。

中銀香港（02388）宣佈，成功發行首筆港元「可持續發展與智慧生活」綠色債券，為連續第二年發行同系列綠債。是次發行規模為20億港元，年期 2 年，預計債項評級為穆迪Aa3。

募集資金將按中銀香港可持續發展系列債券管理聲明，用於合資格低碳基礎設施項目的融資或再融資，以促進可再生能源及綠色建築等行業發展，並已獲得安永會計師事務所根據國際資本市場協會《綠色債券原則 (2021)》發出的綠色債券發行前認證報告。中銀香港同時為本次綠色債券的發行人、聯席全球協調人及獨家綠色顧問。 

中銀香港指，本次債券發行利率為1.33厘，低於同年期HIBOR 調期利率，認購金額達65億港元，為發行規模的3.25倍，吸引了來自不同地區的主權/公營機構、銀行、保險、資產管理公司及私人銀行等各類投資者踴躍參與，銀行類與非銀行投資佔發行總額分別達 62%與38%，其中主權/公營機構佔 15%。此次發行為評級屬 Aa3 或以上銀行類發行人規模最大、 以及今年市場首筆公開發行的港元綠債。

中銀香港去年 7 月首次發行以「可持續發展與智慧生活」為主題的綠色債券，發行規模為人民幣 15 億元， 年期 2 年。

該行去年獲得MSCI ESG最高的AAA評級，成為香港評級最高的銀行。

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ESG 可持續發展 債券 綠色債券 集資 中銀香港（02388）

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