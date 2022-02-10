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【內房危機】內地據報已出台全國商品房預售金監管新規　增加預售金使用靈活度

股市 22:10 2022/02/10

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內房近日頻出利好消息，此前市場已傳出中央起草新規，放寬開發商動用預售金的限制。內媒引述消息指，全國性商品房預售資金監督管理辦法已於近日出台，明確預售金賬戶的基本標準，及增加預售金使用靈活度。

彭博：監管機構要求中國資產管理公司介入助內房重組，看【下一頁】

據指，預售資金監管額度由市縣級城鄉建設部門根據工程造價合同等進行核定，以確保項目竣工所需。當賬戶內資金達到監管額度後，超出額度的資金可以由房企提取自由使用。具體撥付的節點由各地的市縣級城鄉建設部門確定。

辦法強調，購房人的定金、首付款、按揭款和他形式的購房款，應全部直接存入預售資金監管賬戶。預售資金監管賬戶中的監管額度內資金必須專款專用，使用用途包括建築材料、設備款、施工款等相關支出。

另外，辦法要求加強各方信息共享，商業銀行按預售資金三方監管協議加強賬戶監測，定期和地方住建部門進行對賬等。

報道指，辦法有利於釐清各地商品房預售資金監管責任，增強商品房預售資金使用的靈活性，可對此前部分地方預售資金監管過嚴的做法起到糾正效果，也有望成為行業基本面改善和投資者信心提振的催化劑。

由於原本預售資金監管政策並非全國統一規定，此前出台的《城市商品房預售管理辦法》為原則性規定，故部分地方預售資金監管存在政策不明確、提取基數和提取比例過高、提取節奏不合理等問題。據指，辦法明確了預售資金監管的基本標準，包括對監管資金監管額度、交納範圍、取用條件等，有關部門也將督促檢查預售資金監管的實施情況。

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國企內房股 民企內房股 經濟
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