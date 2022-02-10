【的士保險】泰加保險有獨立非執董離世　獨立非執董減至僅一人

▲ 的士保險龍泰加保險的獨立非執董人數已減至只有1位。

因投資活動和資金調配被指涉嫌違規的的士保險龍頭泰加保險（06161），上月經歷停牌及被保監局接管後，隨即有獨立非執董請辭，導致獨立非執董人數低於上市規則最低要求。公司周四宣佈，隨著公司一名獨立非執行董事艾秉禮於2月6日離世，獨立非執董人數已減至只有1位。

根據上市規則規定，上市公司董事會需有最少3名獨立非執董，而至少1名獨立非執董須具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識。泰加保險自今年1月7日起，獨立非執董人數只有兩人，低於上市規則規定的最低要求。

艾秉禮離世後，公司獨立非執董人數更減至只有1名，且該非執董概無獨立非執董具備上市規則規定的適當資格或會計或相關財務管理專業知識。與此同時，公司獨立非執行董人數佔董事會人數亦不足三分之一，同樣不符合上市規則要求。

公司表示，為確保遵守上市規則第3.10(1) 條、第3.10A 條、第3.21 條及第3.27A 條，正物色合適人選填補空缺，將竭力確保根據上市規則之規定，於1月7日起計3個月內盡快委任合適人選，並將適時作出進一步公告。

值得留意的是，艾秉禮同時亦是安山金控（00033）的獨立非執董，他離世後安山金控的獨立非執董亦減至二人，同樣不符合上市規則要求。

泰加保險及安山金控的主席均由吳宇一人擔任。泰加保險早前被指將大量資金及資產投資於一隻名為Amber Hill ES Fund的海外基金，而後者是由安山金控管理。泰加保險與安山金控曾出通告，澄清有關指控失實。

相關文章﹕

【的士保險】泰加保險未能為3月到期的士續保 代表德勤適時公布4月或以後續保安排

【的士保險】泰加保險：正採取適當步驟 解決導致停牌事宜

【的士保險】泰加保險吳宇辭執行董事 稱對集團無信心 未知誰人接手

【泰加亂局】陳帆：的士投保難與營運水平有關 保監局將依法處理泰加任何違規行為