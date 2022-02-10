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可口可樂業績勝預期　新包裝推動ESG目標

商業 22:02 2022/02/10

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飲品大企可口可樂公布季度業績勝預期，未來致力推動ESG。（可口可樂圖片）

國際飲品大企可口可樂公布季度銷售表現，截至21年12月31日為止的第4季度，調整後收入升至94.7億美元（約港幣738億），高於分析師預期的89.6億美元（約港幣698億）。

【情人節2022】冀幫補疫下生意　餐廳趁勢推情人節野餐套餐

隨歐美陸續解除公共場所及餐飲防疫限制，美國可口可樂公司的最新業績反映市場復甦，其第4季度全球單箱銷量增長 9%，全年全球單箱銷量增長 8%。上述第4季度收入增長 10% ，全年淨收入增長 17% 至 387 億美元。 （約港幣3,016億）。

亞太區表現受澳洲影響

該公司提到2021年的全球單箱銷量正逐步增加，超過2019年的水平，受惠於全球各地市場非同步恢復所致。其中第4季度的家庭外銷量已超過2019年水平，而家庭內銷量亦在增強當中。公司會在各目標市場結合當地智慧繼續投資迎接復甦。當中亞太區單箱銷量在第4季增長 11%，惟與 2019 年相比增長僅個位數，表現主要由可口可樂品牌及碳酸口味飲品在中國、印度和菲律賓等地所推動，但被澳洲疫情的影響而有所抵消。

力推ESG減碳足跡

可口可樂預期集團面對通脹及成本上升，對集團期內盈利造成中單位數拖累，預測今年有機收入增長介乎7％至8％。公司另會積極推動環境、社會和治理 (ESG) 目標，發表全新可重用包裝，目標2025年為所有初級消費包裝更換為可回收再用，2030年有最少4分1飲品以可重用／退還的玻璃或塑膠器皿出售，並使用50%再生材料製造。

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ESG 飲品 可口可樂（Coca－Cola，美：KO）

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