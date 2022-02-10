【虛擬實境】開發者發現相關代碼 蘋果VR/AR頭戴裝置快將問世？

據外媒報道，有不少開發者發現蘋果公司（AAPL）App Store的上傳日誌及相關原始編碼中發現名為「realityOS」的描述，令外界猜測可能是傳聞中蘋果的擴增實境（AR）或虛擬實境（VR）頭戴裝置的作業系統。

軟件開發者在App Store上傳日誌和蘋果使用的GitHub儲存庫中發現了名為「realityOS」的新作業系統。一些開發人員在Twitter上分享的截圖，可以看到代碼中有「realityOS」的字眼。

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蘋果正在開發混合實境（MR）實平台這一事實並不是新鮮事，早在2017年，《彭博》的資深傳媒人Mark Gurman 就提到過「rOS」的存在。相關的AR頭戴裝置，有傳將於2022年至2023年推出，以及稍後或發布的一副VR眼鏡。據著名分析師郭明錤說，蘋果有裝置過熱等問題需要解決，而這款新品配備M1等級處理器，不需要依靠Phone或Mac使用。

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責任編輯：黃苑筠