【中國經濟】1月份新增貸款3.98萬億元人幣破紀錄　M2、社融均勝預期

▲ 人民銀行公佈，1月份新增貸款為3.98萬億元（人民幣），不僅高於預期的3.69萬億元，亦是有紀錄以來的單月統計高位。

人民銀行公佈，1月份新增貸款為3.98萬億元（人民幣），不僅高於預期的3.69萬億元，亦是有紀錄以來的單月統計高位。上月新增貸款按年增加3944億元，前值為1.13萬億元人民幣。1月底人民幣貸款餘額196.65萬億元，按年增長11.5%。

1月底廣義貨幣（M2）餘額243.1萬億元，按年增長9.8%，增速分別比上月底和去年同期高0.8個和0.4個百分點，兼高於預測的9.2％。人民幣存款方面，1月份增加3.83萬億元，按年增2627億元。

狹義貨幣(M1)餘額61.39萬億元，按年下降1.9%，剔除春節因素影響，M1按年增長約2%，較前值下降1.5%。流通中貨幣(M0)餘額10.62萬億元，按年增加18.5%。當月淨投放現金1.54萬億元。

內地1月社會融資規模增量6.17萬億元人民幣，高於預期的5.4萬億元；前值2.37萬億元人民幣，亦較去年同期多9842億元。社融增長主要是來自信貸、政府債券、企業債券。

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