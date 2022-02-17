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【美國經濟數據】美國1月新屋動工跌4.1%　遜預期

股市 21:34 2022/02/17

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美國1月新屋動工按月跌4.1%，預期跌0.4%，以年率計達到163.8萬間，遜預期。上月建築批則升0.7%，預期為跌7.2%，以年率計達189.9萬間，多過預期。

另外，2月費城聯儲製造業指數為16，遜預期的20，前值23.2。

===以下為2月16日數據===

因通脹上升，美國1月零售銷售按月增長3.8%，勝預期的增長2%，去年12月向下修值至跌2.5%。撇除汽車與汽油，1月零售銷售亦按月增長3.8%，勝預期的增長1%，去年12月向下修正至跌3.2%。

美國1月出口價格指數按月升2.9%，預期為1.3%。1月進口價格指數按月升2%，預期為1.2%。

===以下為2月15日數據===

繼CPI後，美國1月PPI也超預期。美國1月PPI最終需求按月升1%，高於預期的0.5%，前值為升0.2%，按年升9.7%，高於預期的9.1%，前值向上修正為9.8%，即按月輕微放緩。

至美國1月核心PPI按月升0.8%，高於預期的0.5%，前值為升0.5%，按年升8.3%，高於預期的7.9%，前值為升8.3%。

===以下為2月11日數據===

美國密歇根大學2月消費者信心指數初值驟降至61.7，創2011年10月以來最低，市場原本預期會從67.2微降至67。期內，消費者現況指數初值為68.5，低過預期的72.1；預期指數初值為57.4，低過預期的64.5。

數據顯示，美國消費者1年通脹預期初值為5%，5年通脹預期初值為3.1%，同符預期。

===以下為2月10日數據===

美國1月CPI按年升7.5%，預期為7.3%，前值7%，續創40年新高；按月增速為0.6%，預期0.4%，前值0.5%。

1月核心CPI通脹按年升6%，預期為5.9%，前值5.5%；按月增速為0.6%，預期為0.5%，前值0.6%

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