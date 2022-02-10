【幸福調查】lululemon發布《全球幸福感報告》Z世代心理幸福感最低

lululemon今天發布第二份年度《全球幸福感報告》，該研究就10個市場進行調查 ，以「全球幸福感指數」對調查地區的幸福狀態進行基準衡量，探討幸福感的驅動力及其所面對的阻礙。調查顯示民眾在個人身體、心理和社會幸福感三項指數中得分最低。

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同時調查發現社交媒體使用頻率會影響整體幸福感，常說沉迷上網對身體無益，但原來每天瀏覽社交媒體一小時的受訪者最為幸福。超過一半受訪者表示社交媒體有助他們與他人聯繫，報告指出，社交媒體會為重度使用者（每天瀏覽1小時以上）帶來負面影響，原因包括害怕錯失與他人聯繫的機會，及經常與他人進行比較。而Z世代在社交媒體上花的時間最多，每天平均瀏覽3小時，因此最受社交媒體的負面後果影響。

同時調查亦發現，儘管重返辦公室有助提升幸福感，但雇主需實踐長遠持久的轉變，研究顯示員工對雇主有更高期望，並希望公司可實踐長遠的轉變。幾乎一半員工表示期望疫情以後工作時間及地點可更具彈性，同時希望雇主增加有關身心健康的支援。

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最後，調查指出社區對增強幸福感起關鍵作用，一半全球公民認同社區的重要性，並同意對社區具有歸屬感非常重要，是推動社會幸福的主要因素之一，重視社區精神及希望回饋社區的受訪者會較大機會擁有更高的幸福感，不認可社區潛在益處的受訪者普遍幸福感較低。

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記者：鄭日棱