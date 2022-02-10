【歐洲通脹】歐盟大幅上調2022年通脹預測　因供應中斷及能源危機

歐盟執委會上調今年歐洲通脹率至3.5%，遠高於歐央行2%目標，及執委會去年11月預測的2.2%。該會表示，由於新一波的新冠感染潮、能源價格高企和供應持續受到干擾，今年歐元區經濟增長將慢於先前預期，而通脹率則將遠高於預期。

歐央行維持利率不變 拉加德：通脹高企或長過之前預期，【下一頁】

然而，歐盟執委會相信，明年通脹壓力可能下降，料會放緩至1.7%，低於歐央行的目標。該會指出，隨著供應限制及能源價格等壓力消退，預計今年第四季通脹將降至2.1%，然後在整個2023年低於歐央行目標。

歐盟執委會經濟事務執委真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）表示，寬鬆的貨幣政策是今年將繼續支持歐元區復甦的關鍵因素之一，「我們仍處於負利率環境和非常好的經濟融資條件中，這可以支持未來幾個月的良好增長水平」。

地緣政治局勢加劇通脹風險

要注意的是，執委會也在聲明中表示，東歐地緣政治緊張局勢加劇了增長和通脹前景面臨的風險。

由於歐洲高度依賴俄羅斯的天然氣，其中一些通道通過管道輸送到烏克蘭。俄烏局勢的任何升級，都可能影響天然氣流動並推高成本，導致通脹上升。

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編輯：區嘉俊