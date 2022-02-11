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【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀 中移動重搥回購有何啟示（附time code）

股市 11:10 2022/02/11

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美國公布1月通脹數據，核心通脹CPI按年升6%，超出市場預期，創1928年2月以來新高，通脹數據怎解讀？港股上試25000點之際，中移動 （00941） 上日一度逼近60元，收市後中移動公布斥資逾4億元回購H股，對中移動股價有何啟示？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市，為你拆局。

Time code
00：26 - 港股今日焦點速覽　
01：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：07 - 亞太股市早段市況速報
02：25 - 通脹超出預期   加息步伐、美股後市怎預測？
03：55 - 預計年初加息幅度較大
05：35 - 市場對加息6、7次已有基本預期
06：52 - 港股上日市況速覽+北水盤路
07：45 - 好淡因素拉鋸    港股後市點睇？
09：05 - 港股走向睇內地貨幣政策    預計偏鬆利好港股
10：21 - 不同板塊傳好消息    內房最壞時間或已過
10：56 - 科技股監管料鬆綁    港股下調空間不大
11：17 - 港股上望睇幾多？
12：10 - 中移動 （00941） 回購消息未算驚喜   料股價試高難大升
13：55 - 中移動 （00941） 持貨操作策略如何？
14：39 - 信達生物 （01801） 闖FDA關未成功    前景點睇？持貨要止蝕？
17：41 - 內房風險緩解    現時可考慮買入？
20：39 - 內房可選中海外 （00688） 、潤地 （01109）   待調整後才吸納
21：56 - 進取短炒可選融創中國 （01918）   要嚴守止蝕
22：45 - 港股開市前市況速報
23：03 - ET個股推介：光大環境 （00257）
27：12 - 港股開市初段市況速報
27：48 - 觀眾問股：中移動 （00941） 點睇？長綫可否見紅底上100元？
29：54 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 發盈警    23元有貨要走？
32：30 - 觀眾問股：碧桂園 （06098） 67元持貨   想鬆綁睇咩價位？
34：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價短炒策略如何？上望水位有多少？
39：01 - 港股開市初段市況速報
39：40 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 績後可否買入？3個月內走勢點睇？
42：51 - 觀眾問股：疫情嚴重本地收租股、零售股長遠不再值得持有？莎莎國際 （00178） 平均買入價2.1元仍可持有？
45：44 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 7.1元有貨怎處理？
47：11 - 觀眾問股：想買內銀股   郵儲銀行 （01658） vs 中國銀行 （03988） 點揀？
49：09 - 觀眾問股：雨潤食品 （01068） 點睇？可炒豬肉價格上升嗎？
50：32 - 消息股速報：太平洋航運 （02343） 、華潤電力 （00836） 、信達生物 （01801） 、中芯國際 （00981） 、吉利汽車 （00175）
51：48 - 港股開市初段市況速報
52：16 - 財經日誌提提你

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欄名 : ET開市直擊

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