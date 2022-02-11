【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀 中移動重搥回購有何啟示（附time code）

美國公布1月通脹數據，核心通脹CPI按年升6%，超出市場預期，創1928年2月以來新高，通脹數據怎解讀？港股上試25000點之際，中移動 （00941） 上日一度逼近60元，收市後中移動公布斥資逾4億元回購H股，對中移動股價有何啟示？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市，為你拆局。

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00：26 - 港股今日焦點速覽

01：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：07 - 亞太股市早段市況速報

02：25 - 通脹超出預期 加息步伐、美股後市怎預測？

03：55 - 預計年初加息幅度較大

05：35 - 市場對加息6、7次已有基本預期

06：52 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：45 - 好淡因素拉鋸 港股後市點睇？

09：05 - 港股走向睇內地貨幣政策 預計偏鬆利好港股

10：21 - 不同板塊傳好消息 內房最壞時間或已過

10：56 - 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大

11：17 - 港股上望睇幾多？

12：10 - 中移動 （00941） 回購消息未算驚喜 料股價試高難大升

13：55 - 中移動 （00941） 持貨操作策略如何？

14：39 - 信達生物 （01801） 闖FDA關未成功 前景點睇？持貨要止蝕？

17：41 - 內房風險緩解 現時可考慮買入？

20：39 - 內房可選中海外 （00688） 、潤地 （01109） 待調整後才吸納

21：56 - 進取短炒可選融創中國 （01918） 要嚴守止蝕

22：45 - 港股開市前市況速報

23：03 - ET個股推介：光大環境 （00257）

27：12 - 港股開市初段市況速報

27：48 - 觀眾問股：中移動 （00941） 點睇？長綫可否見紅底上100元？

29：54 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 發盈警 23元有貨要走？

32：30 - 觀眾問股：碧桂園 （06098） 67元持貨 想鬆綁睇咩價位？

34：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價短炒策略如何？上望水位有多少？

39：01 - 港股開市初段市況速報

39：40 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 績後可否買入？3個月內走勢點睇？

42：51 - 觀眾問股：疫情嚴重本地收租股、零售股長遠不再值得持有？莎莎國際 （00178） 平均買入價2.1元仍可持有？

45：44 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 7.1元有貨怎處理？

47：11 - 觀眾問股：想買內銀股 郵儲銀行 （01658） vs 中國銀行 （03988） 點揀？

49：09 - 觀眾問股：雨潤食品 （01068） 點睇？可炒豬肉價格上升嗎？

50：32 - 消息股速報：太平洋航運 （02343） 、華潤電力 （00836） 、信達生物 （01801） 、中芯國際 （00981） 、吉利汽車 （00175）

51：48 - 港股開市初段市況速報

52：16 - 財經日誌提提你

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