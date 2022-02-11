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【英國王室】查理斯第二次染新冠 確診前見過英女王（第二版）

環球社會熱點 15:19 2022/02/11

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英國查理斯王儲（Prince Charles）第二次確診新冠肺炎，而他已經接種3劑新冠疫苗。克拉倫斯宮在社交網站表示，王儲周四（10日）早上收到新冠病毒檢測結果，顯示對病毒呈陽性反應。外媒指查理斯確診兩日前，曾與母親英女王見面。

【歐洲疫情】瑞典宣布疫情結束 兩國王室成員染疫 【下一頁】

【英國王室】威廉撐繼母卡米拉做王后 哈里唔表態 【下一頁】

（第二版更新外媒指查理斯確診前見過英女王）

現年73歲的查理斯，2020年3月曾經因為身體不適而接受檢測，其後證實確診新冠肺炎。查理斯與妻子卡米拉周三（9日）曾經到訪大英博物館。卡米拉的新冠檢測結果呈陰性，周四繼續於倫敦出席活動。而英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）周三也曾到大英博物館，其新冠檢測結果同樣呈陰性。

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查理斯正自我隔離，因而需要押後訪問南部城市溫徹斯特（Winchester）。他對此表示非常失望，並稱希望康復後可盡快訪問當地。

外媒引述英國王室消息人士指，查理斯周二（8日）曾經到訪溫莎堡與95歲的英女王見面。

查理斯已經完成接種新冠疫苗。他去年12月透露，他和卡米拉都已經接種了第3針疫苗。

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責任編輯：嚴智勇

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皇室 查理斯 英國 病毒檢測 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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