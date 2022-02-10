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【北京冬奧】阿里巴巴推虛擬偶像「冬冬」　為奧運商品帶貨

環球政經 21:12 2022/02/10

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阿里巴巴為宣傳2022年北京冬季奧運會，推出一個名為「冬冬」虛擬偶像。阿里巴巴的形容「冬冬」是一個充滿激情、出生於北京的22歲女性，熱愛冬季運動。「冬冬」是由阿里巴巴的先進技術研究部門達摩院創造出來的。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

自2月初以來，「冬冬」便出現在阿里巴巴淘寶的晚間直播節目中。觀眾可以在她長達數小時的直播中，看到她分享各種奧運花絮，為各種奧運商品帶貨，並且還會跳舞。

【中移動 941】券商接力唱好 中移動A股漲停 H股今年累升近24%【見下頁

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過去幾年，虛擬偶像在中國大受歡迎。中國諮詢公司艾媒(iiMedia)估計，中國虛擬偶像市場的估值在2021年達到62.2億元人民幣。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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撰文 : 陳楚琨

運動 冬季奧運 奧運會 商品 經濟 運動 阿里巴巴 北京 人民幣 中國

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