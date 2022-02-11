【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮

▲ The Sims 4正式宣布將於 2月17日推出《婚旅奇緣》內容包。（The Sims 4官方圖片）

《模擬市民4》（The Sims 4）一直是人氣遊戲，玩家可以在虛擬世界中創造自己的人生。情人節將至，The Sims 4亦正式宣布將於 2月17日推出《婚旅奇緣》內容包，讓The Sims 4玩家舉行虛擬婚禮。

玩家可以規劃所有儀式細節。由訂婚開始，玩家可以自由選擇戒指款式，並挑選一個日子和地點舉行訂婚派對、婚前告別單身派對、彩排晚宴、婚禮，連婚禮模式都可以自行選擇。玩家亦可以前往婚禮服飾店試穿各式各樣的禮服，款式多種，包括傳統款式、現代樣式、甚至印度教服裝。除此之外，玩家可以選擇花束，前往糕點店挑選蛋糕。

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《The Sims4 婚旅奇緣》擴充內容包將於2022年2月17日起，透過Origin和Steam於PC和Mac上推出，同時亦會登陸PS5、PS4、Xbox Series X|S和Xbox One主機。

責任編輯：吳嘉雯

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