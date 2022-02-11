  • 19°C
香港時間 : 2022211日 (五) 11:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮

科技 10:30 2022/02/11

分享：

The Sims 4正式宣布將於 2月17日推出《婚旅奇緣》內容包。（The Sims 4官方圖片）

《模擬市民4》（The Sims 4）一直是人氣遊戲，玩家可以在虛擬世界中創造自己的人生。情人節將至，The Sims 4亦正式宣布將於 2月17日推出《婚旅奇緣》內容包，讓The Sims 4玩家舉行虛擬婚禮。

玩家可以規劃所有儀式細節。由訂婚開始，玩家可以自由選擇戒指款式，並挑選一個日子和地點舉行訂婚派對、婚前告別單身派對、彩排晚宴、婚禮，連婚禮模式都可以自行選擇。玩家亦可以前往婚禮服飾店試穿各式各樣的禮服，款式多種，包括傳統款式、現代樣式、甚至印度教服裝。除此之外，玩家可以選擇花束，前往糕點店挑選蛋糕。

【冬奧科技】阿里巴巴冬奧虛擬角色 「冬冬」與奧運迷互動

    點擊圖片放大
    +2

【Safari漏洞】Safari被批為「最差瀏覽器」　蘋果工程師廣徵用戶意見

【網絡安全】本港網絡釣魚攻擊再創新高　NFT熱炒小心5大安全風險

《The Sims4 婚旅奇緣》擴充內容包將於2022年2月17日起，透過Origin和Steam於PC和Mac上推出，同時亦會登陸PS5、PS4、Xbox Series X|S和Xbox One主機。

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
2022/02/07
【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
【機迷熱話】猜字遊戲Wordle爆紅　初代Game Boy都玩到
2022/02/08
【機迷熱話】猜字遊戲Wordle爆紅　初代Game Boy都玩到
【機迷熱話】PS5下次更新　將添加語音命令功能
2022/02/09
【機迷熱話】PS5下次更新　將添加語音命令功能
【機迷福音】Switch推全新Wii Sports　保齡球、網球遊戲將回歸
2022/02/10
【機迷福音】Switch推全新Wii Sports　保齡球、網球遊戲將回歸

你可能感興趣

【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
13:30 2022/02/07
【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
【機迷熱話】猜字遊戲Wordle爆紅　初代Game Boy都玩到
15:09 2022/02/08
【機迷熱話】猜字遊戲Wordle爆紅　初代Game Boy都玩到
【機迷熱話】PS5下次更新　將添加語音命令功能
12:00 2022/02/09
【機迷熱話】PS5下次更新　將添加語音命令功能
軟件 電玩手遊 科技軟件 遊戲 元宇宙

下一篇文章

【FB新功能】Facebook Messenger增三大新功能　語音訊息可長達30分鐘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷福音】Switch推全新Wii Sports　保齡球、網球遊戲將回歸
【機迷福音】Switch推全新Wii Sports　保齡球、網球遊戲將回歸
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【Safari漏洞】Safari被批為「最差瀏覽器」　蘋果工程師廣徵用戶意見
【Safari漏洞】Safari被批為「最差瀏覽器」　蘋果工程師廣徵用戶意見
【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計
【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【元宇宙】麥當勞申請元宇宙商標　將設立虛擬餐廳
【元宇宙】麥當勞申請元宇宙商標　將設立虛擬餐廳
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款