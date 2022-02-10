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【美股業績】可口可樂與百事無懼通脹　盈利齊勝預期

股市 20:49 2022/02/10

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可口可樂與百事齊放榜，兩者去年均績佳惟憂成本上漲累及今年盈利。

可口可樂（美：KO）及百事（美：PEP）雙雙放榜，兩者盈利與收入均勝預期。兩股股價於美股市前時段靠穩，截至本港時間晚上9時左右，可口可樂升1.3％，百事漲0.3％。

可口可樂期內經調整後收入升至94.7億美元，較去年的86億元上升一成，亦高於市場之前預測的89.6億美元。每股盈利45美仙，亦較預期的41美仙為佳。至於撇除收購及資產出售後的有機收入增長則有9％。

集團解釋，去年第四季季績受惠汽水價格上升及全球戲院與餐廳逐漸重開，又提及集團面對成本上升大挑戰，商品成本上漲料對集團今年盈利造成中單位數拖累，預測今年全年僅錄5％至6％每股盈利增長，有機收入增長預測則介乎7％至8％。

百事去年第四季經調整後每股盈利1.53美元，略較預期的1.52美元佳。收入升12％至252.5億美元，同樣超過預測的242.4億美元。有機收入錄11.9％增長，惟今年有關增長料放緩至6％。

雖然業績不俗，百事料今年表現不及去年，與可口可樂一樣，百事指通脹通過食用油、包裝及運輸上之影響，開始在全線業務浮現。集團亦開始對部份產品加價以轉移成本予消費者，惟未有顯著影響銷情。

百事又稱，計劃今年合共向股東回饋77億美元，當中包括62億美元的股息及15億美元回購。

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