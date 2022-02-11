【情人節2022】冀幫補疫下生意　餐廳趁勢推情人節野餐套餐

▲ 情人節將至，疫下禁晚市堂食，商戶為吸客紛紛推出不同優惠。（資料圖片）

情人節將至，疫下禁晚市堂食，商戶為吸客紛紛推出不同優惠，有餐廳趁勢推出情人節野餐套餐，並已收到約20個定單，負責人表示希望可幫補近日冷清的生意。

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分設情人節午餐及下午茶時段

Saturday Bar&Restaurant負責人程先生反映，該餐廳於情人節前一天及正日的訂座率滿約5成，人均消費約600至800元。

他表示，晚市禁堂食加上疫情嚴重，令業界生意大受打擊。「希望情人節可幫補近日冷清的生意」，故想盡辦法吸引顧客。該餐廳特設情人節午餐及下午茶時段增加人流，消費者亦可自選搭配菜單組合，外賣套餐則提供7折優惠。

程續指，不少人在情人節正日均要上班，故今年較多情侶選在節日前一天慶祝。為吸引更多顧客，該餐廳今年新推出情人節野餐套餐。他反映，已收到約20個野餐組合的定單，人均消費大約400元。

午餐較難吸引消費者

不過，亦有餐廳負責人表示生意未如理想。Chill and Grill代表吳先生指出，今年情人節的預訂率只滿約2成，料生意額比上年跌約7至8成，相信與市民傾向留在家中有關。且表示問過同街的其他業者，生意情況相若，故對今年情人節市道不甚樂觀。

他指出，「情人節一般都於晚餐慶祝，午餐實在難以吸引消費者」。只好把價格稍為下調，惟反映成本壓力已甚大，亦難一下子減價太多。

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記者：李智美