  • 21°C
香港時間 : 2022211日 (五) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滴滴出行】滴滴披露騰訊持股增加後大升逾8%　騰訊澄清：IPO時認購、上市後無增持

股市 15:49 2022/02/11

分享：

【滴滴出行】滴滴披露騰訊持股增加後大升逾8%　騰訊澄清：IPO時認購、上市後無增持

中國最大網約車平台滴滴（美：DIDI）向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，騰訊 （00700） 截至去年12月底止，持有約7,885萬股滴滴出行普通股，佔滴滴出行A類股約7.4%。據滴滴出行美股IPO招股文件，騰訊於滴滴出行上市前持股約7,707萬股，最新披露較當時多出約180萬股。

騰訊回應本報查詢時解釋，文件提及180萬多股，是騰訊在滴滴IPO時認購的股份，而騰訊在滴滴IPO後沒有增持股份。

滴滴出行在美國上市不足一周即遇內地監管審查，須在內地暫停新用戶註冊，滴滴其後宣布準備從紐約除牌，並擬來香港上市。據近期市場消息，滴滴最快今年第二季度香港啟動上市程序。

騰訊股權較早前披露為多，觸發滴滴出行周四股價大升8.8%，報4.31美元，但較去年發行價14美元累跌近7成。

據滴滴IPO前，騰訊為持有6.4%滴滴股權，UBER持有12.8%股權，軟銀則持有21.5%，為滴滴三大機構股東。

相關文章：

【互聯網監管】滴滴出行、貨拉拉Lalamove遭交通運輸部約談

【滴滴出行】滴滴據報正商討第二季度啟動赴港上市　曾與港交所進行非正式磋商

【滴滴出行】滴滴IPO禁售期下周一完結　散戶或慘遭「割韭菜」？

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢 （立即收看）

美股 騰訊控股（00700） 滴滴出行

上一篇文章

【港股市況】ATM累恒生指數尾市跌近百點　內房內險股逆市造好（不斷更新）

下一篇文章

【加密貨幣】研究：去年勒索軟件收取近47億港元加密貨幣贖金　活躍勒索軟件數目再創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌179點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌179點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款