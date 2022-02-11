【滴滴出行】滴滴披露騰訊持股增加後大升逾8%　騰訊澄清：IPO時認購、上市後無增持

上一篇文章
【港股市況】ATM累恒生指數尾市跌近百點 內房內險股逆市造好（不斷更新）
中國最大網約車平台滴滴（美：DIDI）向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，騰訊 （00700） 截至去年12月底止，持有約7,885萬股滴滴出行普通股，佔滴滴出行A類股約7.4%。據滴滴出行美股IPO招股文件，騰訊於滴滴出行上市前持股約7,707萬股，最新披露較當時多出約180萬股。
騰訊回應本報查詢時解釋，文件提及180萬多股，是騰訊在滴滴IPO時認購的股份，而騰訊在滴滴IPO後沒有增持股份。
滴滴出行在美國上市不足一周即遇內地監管審查，須在內地暫停新用戶註冊，滴滴其後宣布準備從紐約除牌，並擬來香港上市。據近期市場消息，滴滴最快今年第二季度香港啟動上市程序。
騰訊股權較早前披露為多，觸發滴滴出行周四股價大升8.8%，報4.31美元，但較去年發行價14美元累跌近7成。
據滴滴IPO前，騰訊為持有6.4%滴滴股權，UBER持有12.8%股權，軟銀則持有21.5%，為滴滴三大機構股東。
相關文章：
【互聯網監管】滴滴出行、貨拉拉Lalamove遭交通運輸部約談
【滴滴出行】滴滴據報正商討第二季度啟動赴港上市 曾與港交所進行非正式磋商
【滴滴出行】滴滴IPO禁售期下周一完結 散戶或慘遭「割韭菜」？