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鞍鋼347可博升穿4.1元？ 短線防守止蝕位睇真啲

股市 19:59 2022/02/10

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鞍鋼 （00347） 股價連日造好，今天再上揚近6%，已升穿橫行整固通道頂部，並曾觸及100天綫收市。大行麥格理日前公布鞍鋼為首選資源股之一，加上中央政府擬藉房地產及基建支持經濟增長，或有利其股價表現！利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）詳解箇中原由。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

欄名 : 3分鐘睇股

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