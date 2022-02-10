鞍鋼347可博升穿4.1元？ 短線防守止蝕位睇真啲 股市 19:59 2022/02/10 分享： 鞍鋼 （00347） 股價連日造好，今天再上揚近6%，已升穿橫行整固通道頂部，並曾觸及100天綫收市。大行麥格理日前公布鞍鋼為首選資源股之一，加上中央政府擬藉房地產及基建支持經濟增長，或有利其股價表現！利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）詳解箇中原由。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中移動（00941）有機會試60元？ 波幅趨大仍有水位 今日 中移動（00941）有機會試60元？ 波幅趨大仍有水位 快手1024走勢點睇？ 現價追入要嚴守止蝕 今日 快手1024走勢點睇？ 現價追入要嚴守止蝕 微軟（MSFT.US）長綫必有？話你知短綫吸納策略 今日 微軟（MSFT.US）長綫必有？話你知短綫吸納策略 微盟7.5元買入守幾耐？ 下個利好消息是甚麼？ 今日 微盟7.5元買入守幾耐？ 下個利好消息是甚麼？ 碧桂園服務（06098）碧桂園（02007）同領港股升 碧桂園服務股價創一個月新高 今日 碧桂園服務（06098）碧桂園（02007）同領港股升 碧桂園服務股價創一個月新高 你可能感興趣 中移動（00941）有機會試60元？ 波幅趨大仍有水位 今日 14:20 中移動（00941）有機會試60元？ 波幅趨大仍有水位 快手1024走勢點睇？ 現價追入要嚴守止蝕 今日 14:48 快手1024走勢點睇？ 現價追入要嚴守止蝕 微軟（MSFT.US）長綫必有？話你知短綫吸納策略 今日 15:00 微軟（MSFT.US）長綫必有？話你知短綫吸納策略 最新專欄文章 更多 美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納 今日 美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納 Sea Ltd（SE.US）反彈後回落 現價值得撈底嗎？ 今日 Sea Ltd（SE.US）反彈後回落 現價值得撈底嗎？ 美團3690可重上245元？ 聚焦CPI影響市場氣氛 今日 美團3690可重上245元？ 聚焦CPI影響市場氣氛 網絡安全股大比拼：CrowdStrike（CRWD.US）vs Fortinet（FTNT.US）睇好邊隻？ 今日 網絡安全股大比拼：CrowdStrike（CRWD.US）vs Fortinet（FTNT.US）睇好邊隻？ Google（GOOG.US）vs META（FB.US）績後對決 Google短期破頂指日可待？ 今日 Google（GOOG.US）vs META（FB.US）績後對決 Google短期破頂指日可待？ 鞍鋼股份（深：000898） 鋼材股 沙鋼股份（深：002075） 河鋼股份（深：000709） 包鋼股份（滬：600010） 中鋼天源（深：002057） 重慶鋼鐵（01053） 華菱鋼鐵（深：000932） 中鋼國際（深：000928） 太鋼不鏽（深：000825）