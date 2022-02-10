【第五波疫情】內地進口蔬菜供應量大致回復正常 預料菜價逐步回落

早前跨境司機確診，影響供港蔬菜運輸，事件導致市民需要多日捱貴菜，超市的蔬菜貨架亦被搶購一空。政府發言人今日（10日）表示，內地供港蔬菜的供應量已回復至往年同期約九成，預期整體蔬菜供應量將繼續回穩，而菜價亦會逐步回落。現時關口運作一切正常，交通暢順，過去兩日進出口鮮活食品跨境貨車的流量亦已迅速回升，較往年同期為高。至於內地供港的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋的供應一直保持穩定。

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以菜心為例，根據漁農署提供的數字，今早菜心的批發價為18.9港元一斤。至於街市的售價，亦較之前「天價」的50港元一斤，大幅回落至約20港元一斤左右。市民可以通過漁護署網頁，獲取鮮活食品的每天供應量和批發價的最新資料。

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食物及衞生局表示，將會繼續與相關政策局及部門和業界保持緊密溝通，密切留意食品供應情況，並會與內地相關部委緊密聯繫，保障鮮活食物的穩定供應。

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責任編輯：嚴浩文