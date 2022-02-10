美團3690可重上245元？ 聚焦CPI影響市場氣氛 股市 19:48 2022/02/10 分享： 美團 （03690） 延續昨天上升勢頭，今天收市再升1.66%至233元。今晚美國公布CPI通脹數據，或利好整體科網股市場氣氛。短期上望位及止蝕位為何？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 買咖啡注意！咖啡期貨升至10年高 3大因素令供應緊拙 今日 買咖啡注意！咖啡期貨升至10年高 3大因素令供應緊拙 美股業績期後資金流入增長股 黃耀宗睇好呢兩隻美股 今日 美股業績期後資金流入增長股 黃耀宗睇好呢兩隻美股 中移動（00941）有機會試60元？ 波幅趨大仍有水位 今日 中移動（00941）有機會試60元？ 波幅趨大仍有水位 快手1024走勢點睇？ 現價追入要嚴守止蝕 今日 快手1024走勢點睇？ 現價追入要嚴守止蝕 微軟（MSFT.US）長綫必有？話你知短綫吸納策略 今日 微軟（MSFT.US）長綫必有？話你知短綫吸納策略 你可能感興趣 買咖啡注意！咖啡期貨升至10年高 3大因素令供應緊拙 今日 14:01 買咖啡注意！咖啡期貨升至10年高 3大因素令供應緊拙 美股業績期後資金流入增長股 黃耀宗睇好呢兩隻美股 今日 14:14 美股業績期後資金流入增長股 黃耀宗睇好呢兩隻美股 中移動（00941）有機會試60元？ 波幅趨大仍有水位 今日 14:20 中移動（00941）有機會試60元？ 波幅趨大仍有水位 最新專欄文章 更多 美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納 今日 美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納 鞍鋼347可博升穿4.1元？ 短線防守止蝕位睇真啲 今日 鞍鋼347可博升穿4.1元？ 短線防守止蝕位睇真啲 Sea Ltd（SE.US）反彈後回落 現價值得撈底嗎？ 今日 Sea Ltd（SE.US）反彈後回落 現價值得撈底嗎？ 網絡安全股大比拼：CrowdStrike（CRWD.US）vs Fortinet（FTNT.US）睇好邊隻？ 今日 網絡安全股大比拼：CrowdStrike（CRWD.US）vs Fortinet（FTNT.US）睇好邊隻？ Google（GOOG.US）vs META（FB.US）績後對決 Google短期破頂指日可待？ 今日 Google（GOOG.US）vs META（FB.US）績後對決 Google短期破頂指日可待？ 美團－W（03690） 美團外賣 外賣速遞平台 CPI 外賣 餐飲股 餐飲 皇璽餐飲集團（08300） 基金 止蝕