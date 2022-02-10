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美團3690可重上245元？ 聚焦CPI影響市場氣氛

股市 19:48 2022/02/10

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美團 （03690） 延續昨天上升勢頭，今天收市再升1.66%至233元。今晚美國公布CPI通脹數據，或利好整體科網股市場氣氛。短期上望位及止蝕位為何？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

欄名 : 3分鐘睇股

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