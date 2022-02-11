英國10大租金升幅最勁地區 兩港人移居熱點排頭3

英國去年樓市熾熱，房地產網站數據顯示，英國去年第4季租金升超過8%，租樓平均月租近1,000英鎊（約1.06萬港元），創過去10多年以來最大升幅。房地產網站盤點10大租金升幅最強勁地區，頭3位當中，有兩個地區均為港人移居熱點。

英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間 【下一頁】

【BNO移民英國】英格蘭西南部樓價11月升幅最勁 【下一頁】

房地產網站Zoopla發表英國去年第4季的租金報告，顯示英國期內平均月租為969英鎊，按年升幅達8.3%，創13年以來最大升幅。全年計，平均租金較疫情之前增加744英鎊（約7,870港元）。

英國10大租金升幅最強勁地區（不計倫敦，排名由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

英國所有地區的租金均錄得升幅，倫敦的租金按年升幅達到10.3%，北愛爾蘭和威爾士的租金也分別升10.2%及9.8%。

根據Zoopla的數據，租金仍佔單一收入者稅前收入37%，略高於疫情大爆發期間的34%。

英國起初爆發新冠疫情時，不少民眾因在家工作及封城緣故追求更大居住空間，紛紛搬到郊區。但隨著英國當局逐步解封，打工仔及學生紛紛重返倫敦、曼徹斯特、伯明翰、利茲及愛丁堡等城市。

再加上新年帶動租務市場需求增長，物色租盤的租客較2018年至2021年同期高76%。不過，租務市場顯然繼續供不應求，今年1月的放盤數量較往年同期下跌39%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲