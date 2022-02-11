【職場動向】「大辭職潮」下想轉行　邊個行業Google搜尋量最高？

▲ 近日Google就公開美國民眾的搜尋數據，揭露過去一年美國民眾對哪些職業最感興趣。（法部社圖）

自疫情爆發以來，全球各地都開始出現「大辭職潮」（Great Resignation），其中美國辭職人數更屢創新高，勞工紛紛盼能改變現況，加入可提供更好薪酬或福利的企業。近日Google就公開美國民眾的搜尋數據，揭露過去一年美國民眾對哪些職業最感興趣。

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據Google Trend數據顯示，由2021年1月至2022年1月期間，美國地區搜尋「如何成為（How to Become）...」的十大職業，依次為：1）地產經紀、2）空中服務員、3）公證人、4）治療師、5）飛機師、6）消防員、7）私人教練、8）精神科醫生、9）物理治療師以及10）電工。

當中上榜行業較多屬個人服務類工作，如空中服務員、私人教練、地產經紀。此外，即使疫情嚴重，令航空業大受打擊，亦無阻民眾對航空業的嚮往，空中服務員及飛機師更同時擠身前五名。相反，教育行業及科技人員卻意外跌出十名外。

▲ 美國地區搜尋「如何成為（How to Become）...」的十大職業，依次為：1）地產經紀、2）空中服務員、3）公證人、4）治療師、5）飛機師、6）消防員、7）私人教練、8）精神科醫生、9）物理治療師以及10）電工。（Google官網圖）

證書、課程搜尋量 數據分析類別最熱門

另外，為提升就業競爭力，不少人會選擇參加培訓課程，或領取證書去豐富自身工作技能及經驗。Google報告也有提及，現時最多人搜尋的證書和培訓課程，主要圍繞數據分析、醫療協助和理髮美容的相關知識。

2021年1月至2022年1月期間，美國地區搜尋量最高的是Google數據分析專業證書，其次則是NCMA（National Certified Medical Assistant）醫療助理專業資格、兒童發展助理認證、睫毛美容課程、電工培訓、房地產培訓以及美髮課程。

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責任編輯：黃顯晴

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