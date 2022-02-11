  • 18°C
香港時間 : 2022211日 (五) 10:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場動向】「大辭職潮」下想轉行　邊個行業Google搜尋量最高？

商業 10:00 2022/02/11

分享：

近日Google就公開美國民眾的搜尋數據，揭露過去一年美國民眾對哪些職業最感興趣。（法部社圖）

自疫情爆發以來，全球各地都開始出現「大辭職潮」（Great Resignation），其中美國辭職人數更屢創新高，勞工紛紛盼能改變現況，加入可提供更好薪酬或福利的企業。近日Google就公開美國民眾的搜尋數據，揭露過去一年美國民眾對哪些職業最感興趣。

【網絡安全】信息安全分析師需求增　年收入中位數達80萬港元

【2022年失業率】2022年就業前景明顯惡化　聯合國組織料全球逾2億人失業

據Google Trend數據顯示，由2021年1月至2022年1月期間，美國地區搜尋「如何成為（How to Become）...」的十大職業，依次為：1）地產經紀、2）空中服務員、3）公證人、4）治療師、5）飛機師、6）消防員、7）私人教練、8）精神科醫生、9）物理治療師以及10）電工。

當中上榜行業較多屬個人服務類工作，如空中服務員、私人教練、地產經紀。此外，即使疫情嚴重，令航空業大受打擊，亦無阻民眾對航空業的嚮往，空中服務員及飛機師更同時擠身前五名。相反，教育行業及科技人員卻意外跌出十名外。

美國地區搜尋「如何成為（How to Become）...」的十大職業，依次為：1）地產經紀、2）空中服務員、3）公證人、4）治療師、5）飛機師、6）消防員、7）私人教練、8）精神科醫生、9）物理治療師以及10）電工。（Google官網圖）

證書、課程搜尋量　數據分析類別最熱門

另外，為提升就業競爭力，不少人會選擇參加培訓課程，或領取證書去豐富自身工作技能及經驗。Google報告也有提及，現時最多人搜尋的證書和培訓課程，主要圍繞數據分析、醫療協助和理髮美容的相關知識。

2021年1月至2022年1月期間，美國地區搜尋量最高的是Google數據分析專業證書，其次則是NCMA（National Certified Medical Assistant）醫療助理專業資格、兒童發展助理認證、睫毛美容課程、電工培訓、房地產培訓以及美髮課程。

【AI時代】勞動人口持續短缺　勢加速機械人技術發展替代人類？

責任編輯：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市擴充】MOS Burger生意逆市升15%　今年擬再增7分店
2022/01/25
【疫市擴充】MOS Burger生意逆市升15%　今年擬再增7分店
【美國經濟】美國1月份消費者信心指數下降　為何民眾反計劃購買大型商品
2022/01/26
【美國經濟】美國1月份消費者信心指數下降　為何民眾反計劃購買大型商品
【電子消費券】澳洲會計師公會籲派發「加強版雙重電子消費券」　最多派6000元
2022/01/27
【電子消費券】澳洲會計師公會籲派發「加強版雙重電子消費券」　最多派6000元
【疫市營商】5成半商家今年經濟感悲觀　主因擔心疫情未受控
2022/02/07
【疫市營商】5成半商家今年經濟感悲觀　主因擔心疫情未受控
【第五波疫情】預料一半酒吧結業　業界促請推行「免租令」及重推「保就業」
2022/02/08
【第五波疫情】預料一半酒吧結業　業界促請推行「免租令」及重推「保就業」

你可能感興趣

【疫市擴充】MOS Burger生意逆市升15%　今年擬再增7分店
14:53 2022/01/25
【疫市擴充】MOS Burger生意逆市升15%　今年擬再增7分店
【美國經濟】美國1月份消費者信心指數下降　為何民眾反計劃購買大型商品
15:32 2022/01/26
【美國經濟】美國1月份消費者信心指數下降　為何民眾反計劃購買大型商品
【電子消費券】澳洲會計師公會籲派發「加強版雙重電子消費券」　最多派6000元
15:36 2022/01/27
【電子消費券】澳洲會計師公會籲派發「加強版雙重電子消費券」　最多派6000元
就業 疫情 辭職 教練 航空 Google 教育行業 服務 美國 行業

下一篇文章

可口可樂業績勝預期　新包裝推動ESG目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】領展或嚴格執行疫苗通行證　商戶稱雪上加霜考慮執笠
【第五波疫情】領展或嚴格執行疫苗通行證　商戶稱雪上加霜考慮執笠
【情人節2022】情人節訂座率已滿7成　商戶為吸客不收按金
【情人節2022】情人節訂座率已滿7成　商戶為吸客不收按金
【元宇宙】元宇宙年宵吸超過5萬參觀者入場　財神NFT獲追捧
【元宇宙】元宇宙年宵吸超過5萬參觀者入場　財神NFT獲追捧
【疫苗通行證】各國要求接種新冠疫苗　黑市大賣偽造疫苗通行證
【疫苗通行證】各國要求接種新冠疫苗　黑市大賣偽造疫苗通行證
【第五波疫情】美容院、按摩院及派對房間即日起可申請資助　最多可獲5萬元（附申請連結）
【第五波疫情】美容院、按摩院及派對房間即日起可申請資助　最多可獲5萬元（附申請連結）
【D類食肆】D類食肆率先試行「疫苗通行證」　酒樓負責人料生意額只剩1成
【D類食肆】D類食肆率先試行「疫苗通行證」　酒樓負責人料生意額只剩1成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款