【新年理財】小朋友拆咗利是有3000蚊 不如考慮買份意外保險 有保障仲可以儲蓄

相信不少讀者剛剛都經歷了一個難忘的農曆新年，相信誰也沒料到，聖誕節時大家都以為疫情回穩，病毒轉眼於農曆新年再次爆發。為了響應政府減少社交接觸，拜年的活動也因應減少。上兩個星期星已經分享了父母如何透過利是錢向子女灌輸正確的理財知識，本文便會建議如何利用子女的利是錢買一份既有儲蓄功能又可以提供保障的意外保險。

如何用利是錢

不論在任何年齡，要明白理財首先要學懂儲錢，再接自己的承受風險放在不同的投資或者儲蓄上，以達到資產增值的目標。利是算是小朋友未踏入社會前唯一的「收入來源」，俗語說：「三歲定八十」，如果及早透過保險令子女提早學習儲蓄，以了解其重要性，對於他們日後的理財觀有莫大的益處。

意外保險

「養兒一百歲，長憂九十九」每個父母都希望子女可以健康成長，但子女在成長階段中，透過不同探索和接觸，必不免都可能會發生意外，例如不幸跌倒、擦傷、撞傷時，可能都需要前往醫院接受治療而需要支付醫療費用。因此為子女選購一份意外保險，可以在他們不幸出意外的時候可以獲得額外的保障。

受保範疇

在市場上不同的保險公司都有提供意外保險的服務，主要是受障因為意外受傷而引起的醫療費用，主要是以實報實銷的形式去進行申索，而保障的金額取決於都是取決於所選的計劃。基於疫情的緣故，部分的意外保險提供額外對於「2019冠狀病毒病」及疫苗副作用的保障，例如以恒生「易回贈101」意外及新冠肺炎保障計劃(兩年)為例，如果投保人不幸確診，將可獲得一筆過派發的確診保障。

保費回贈

現時意外保險也可以提供儲蓄的功能，即市場上聲稱的保費回贈，一般都是一些較長年期的意外保險，而投保人即使在計劃期間曾經作出索償，於保單期滿時如保單維持生效，均可獲回贈已繳總保費之「105%-115%」，達到儲蓄的目標，當然年期愈長的保單，可提供的保費回贈比例愈高。

投保年紀

主要是取決於不同產品的要求，部分可能要成年18歲後才受保，但以AIA的「105保費回贈 — 意外醫療保障」意外保險為例，投保最低年齡為五歲，而每年的保費為3,000多元，相信小朋友一年的利是錢都應該足以支付，可以達到保障和儲蓄兼得的目標。大部分的意外保險也無需驗身，也提供網上投保服務，因此可以足不出戶的情況下投保。

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責任編輯：陳佳恩