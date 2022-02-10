【著數優惠】7-Eleven yuu會員大著數日 2月11日 限定一天優惠 買滿$71 即可享 11%折扣

疫情下不少打工仔要在家工作，假日也未必敢外出，零食、小食及凍飲是每戶必備、陪同大家抗疫的美食之選。7-Eleven 周五（11日）為大家送上一日限定yuu 折日，緊記攞盡著數掃好貨。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

2月11日早上7時起，凡於7-Eleven購物滿71元，即可享11%折扣 （即 89折優惠），優惠只限一天，多款零食及日用品，例如 Häagen-Dazs 迷你雪糕杯(各款) 、御品皇頂級泰國茉莉香米、7-SELECT 點心、紡優美洗衣珠等都可享有折扣。

【第五波疫情】內地進口蔬菜供應量大致回復正常 預料菜價逐步回落，詳見【下一頁】

客人於掃貨同時，也可以賺取yuu積分，指定貨品可以獲取yuu 印花，換句話就可享三重優惠。想「埋單」時再攞盡著數，客人更可以yuu積分換領 7-Eleven電子現金券。

7-Eleven yuu會員大著數日著數推介：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

注意事項：

．需購物淨值滿71元，不包括7仔預購站貨品、香煙及服務項目。

．優惠有效期由 2022年2月11日上午7時至下午11時59分。此優惠只適用於香港店舖。優惠不可與其他優惠同時使用。

． yuu 印花派發日期由即日起至2022年3月1日;獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由即日起至2022年3月8日。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

【第五波疫情】各區檢測排隊服務驚現拍賣網 派籌機發現假籌或賣籌情況，詳見【下一頁】

【職場熱話】年三十見工 公司多奇怪規舉 老闆每日CHECK人有冇食豬肉 應徵者：「難道是邪教公司？」，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍