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【半導體】Intel CEO：晶片供應短缺至少持續到明年末

股樓投資 21:27 2022/02/10

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英特爾（Intel，INTC） CEO Pat Gelsinger 預計，晶片供應短缺將至少持續到2023年底。不過，他認為供應情況將於2025或以後才有所改善。

Pat Gelsinger 表示，隨著半導體企業進入本個十年度的後半段，預計每年會有晶圓廠出現，並將轉向更現代製程的技術，通過產能擴張解決供應鏈問題。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

他表示，由於半導體晶片的高需求以及全球經濟中發揮著重要作用，在疫情期間已開展數位轉型的新時代。他相信，半導體市場到2030年之前能達到1萬億美元的規模。

英特爾上個月宣布，將投資200億美元在美國俄亥俄州建立兩家晶片工廠。根據公司的期，工廠應該會在2025年開始運營。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對   【下一頁

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同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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