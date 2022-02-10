  • 17°C
香港時間 : 2022211日 (五) 00:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FB新功能】Facebook Messenger增三大新功能　語音訊息可長達30分鐘

科技 18:30 2022/02/10

分享：

即時通訊軟件市場的競爭激烈，為吸引更多用戶，科企Meta昨（9日）宣布，為旗下的Facebook Messenger增加三項功能，包括分帳付款、改善語音功能、閱後即焚。

分帳付款 
分帳付款功能（Split Payments）現只適用於美國的iOS及Android用戶。只需要點擊群組裏「+」的按鈕，點選付款的介面，用戶就可以選擇平分帳單或自行設定各人需付的金額，然後輸入訊息，傳送付款請求給好友。

【元宇宙】麥當勞申請元宇宙商標　將設立虛擬餐廳

增語音訊息操作
Facebook Messenger更新了錄音的功能，用戶可以在發送語音信息前，選擇暫停、預覽、刪除或繼續錄製。而且，語音訊息的錄製時長將由1分鐘增至30分鐘。

【機迷福音】Switch推全新Wii Sports　保齡球、網球遊戲將回歸

閱後即焚
Facebook Messenger提供閱後即焚模式（Vanish Mode）。用戶只需要在聊天室裏向上滑動，就成功開啟閱後即焚模式。開啟後，不論是文字訊息，還是貼圖，當好友閱讀後，就會消失。而再次向上滑動就能重返正常聊天模式。

【AI升級】Sony人工智能GT Sophy　擊敗PS賽車遊戲最強玩家

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter】Twitter增「Downvote」負評新功能　助用戶篩選顯示內容
2022/02/07
【Twitter】Twitter增「Downvote」負評新功能　助用戶篩選顯示內容
【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次
2022/02/07
【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次
【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計
2022/02/10
【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計
【Meta爭議】Meta澄清無意退出歐洲　重申只盼保障用戶基本權利
2022/02/09
【Meta爭議】Meta澄清無意退出歐洲　重申只盼保障用戶基本權利

你可能感興趣

【Twitter】Twitter增「Downvote」負評新功能　助用戶篩選顯示內容
19:05 2022/02/07
【Twitter】Twitter增「Downvote」負評新功能　助用戶篩選顯示內容
【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次
15:30 2022/02/07
【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次
【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計
11:30 2022/02/10
【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計
手機Apps 軟件 Meta Facebook 美國

下一篇文章

【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【機迷福音】Switch推全新Wii Sports　保齡球、網球遊戲將回歸
【機迷福音】Switch推全新Wii Sports　保齡球、網球遊戲將回歸
【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計
【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計
【Safari漏洞】Safari被批為「最差瀏覽器」　蘋果工程師廣徵用戶意見
【Safari漏洞】Safari被批為「最差瀏覽器」　蘋果工程師廣徵用戶意見
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款