【FB新功能】Facebook Messenger增三大新功能　語音訊息可長達30分鐘

即時通訊軟件市場的競爭激烈，為吸引更多用戶，科企Meta昨（9日）宣布，為旗下的Facebook Messenger增加三項功能，包括分帳付款、改善語音功能、閱後即焚。

分帳付款

分帳付款功能（Split Payments）現只適用於美國的iOS及Android用戶。只需要點擊群組裏「+」的按鈕，點選付款的介面，用戶就可以選擇平分帳單或自行設定各人需付的金額，然後輸入訊息，傳送付款請求給好友。

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增語音訊息操作

Facebook Messenger更新了錄音的功能，用戶可以在發送語音信息前，選擇暫停、預覽、刪除或繼續錄製。而且，語音訊息的錄製時長將由1分鐘增至30分鐘。

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閱後即焚

Facebook Messenger提供閱後即焚模式（Vanish Mode）。用戶只需要在聊天室裏向上滑動，就成功開啟閱後即焚模式。開啟後，不論是文字訊息，還是貼圖，當好友閱讀後，就會消失。而再次向上滑動就能重返正常聊天模式。

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責任編輯：吳嘉雯

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