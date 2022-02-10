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【香港地產商】莊士中國捲土重來派特別息4仙、周息率16厘　不足半年前曾遭股東否決派特別息

股市 18:43 2022/02/10

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【香港地產商】莊士中國捲土重來派特別息4仙、周息率16厘　不足半年前曾遭股東否決派特別息

莊士中國 （00298） 未待3月底2022財政年度完結周四（10日）即宣布派發特別股息，每股派0.04元，莊士中國今日升1.1%，收報0.46元，以收市價計，周息率16厘。

現時莊士系主要由第三代接班人莊家彬打理，值得留意是，去年莊士中國曾建議將部分資產出售予母企莊士機構 （00367） ，而交易一旦達成將派發每股0.085元特別股息予莊士中國股東，但決議遭到股東大比數否決，最終莊士中國去年未能派發特別股息。

莊士中國今次派發0.04元特別息無須舉行股東大會處理，莊士中國稱，除淨日為2月23日，最後過戶日為2月24日，3月16日派發。

莊士中國重倉內房債，但無阻公司豪派特別息。翻查資料，莊士中國在中期報告透露，其截至去年9月底的中期盈利7.68億元，按年升82%，當時加派中期息約33%至每股2仙。不過當時莊士中國透露，其持有市值11.02億元投資，其中9.93億元的投資均是高收益債券。息債投資覆蓋中國恒大 （03333） 、中國奧園 （03883） 、佳兆業 （01638） 、花樣年 （01777） 等。

莊士中國截至9月底止，現金淨額14.27億元，而現金儲備總額30.19億元。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

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記者：李哲毅

 

港股 莊士中國（00298） 莊士機構（00367）

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