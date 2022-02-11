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英國去年汽車盜竊增3% 10大車款最多常被偷

環球社會熱點 09:05 2022/02/11

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汽車對不少人而言是生活必需品，亦是要價不非的商品，容易成為盜竊目標。英國媒體引用官方數據，指出2021年的汽車盜竊個案上算3%，並總結10大去年英國最常被偷的車款。不止名車成為賊人目標，入門級車款亦成苦主。

英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間 【下一頁】

英國能源開支料升逾7300 財相每戶派3700補貼 【下一頁】

根據英國司機及車輛牌照署（Driver and Vehicle Licensing Agency）數據，2021年共約4.84萬部車向警方申報被偷，較前年4.68萬部增加3%，即每周有933部車被偷，以日計則為133部。不過，與新冠疫情情前的2019年，被偷車輛明顯減少逾1萬部。

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佔據盜竊榜首位的車輛，為福特（Ford）熱銷車款Fiesta，2021年間共3,909部申報被偷。

《每日郵報》指出，10大之中，除4款較為常見的車款外，其餘6款一律身價不非。分析估計，近年更多高價汽車改用無車匙版本，不法分子便利用這一點，瞄準貴車下手。

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責任編輯：吳漢培

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