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【疫市營銷】日本資生堂數碼轉型重整　疫下整體銷售增12.4%

商業 19:06 2022/02/10

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資生堂截至21年12月整體銷售額上升12.4%至10,351億日圓（約港幣696億），疫下數碼轉型成功。（資料圖片）

日本化妝品牌子資生堂公布截至21年12月業績，整體銷售額上升12.4%至10,351億日圓（約港幣696億），營業利潤增長 177.9% 至 415 億日圓（約港幣27億），通常收入增長 365.2% 至 448 億日圓（約港幣30億），純利 424 億日圓（約港幣28億），扭轉前年同期166億日圓（約港幣11億）赤字虧損。

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內銷轉弱疫下變陣

受疫情影響下，資生堂日本銷售額去年下降8.9%至2,761億日圓（約港幣185億），營業收入下降0.9%至95億日圓（約港幣6億）。該集團迅速轉型救亡，包括加強美膚領域的戰略投資，以及擴大「MAQUILLAGE」底妝及「ANESSA」防曬等市場份額。投入OMO銷售方式令電商銷售額增長兩位數。然而，受當地在疫情下實施緊急狀態和限制措施影響，加上訪日旅客減少，令銷售表現下滑。

中國環球業務仍亮眼

不過，資生堂在中國市場銷售額同比增長16.5%至2,747億日圓（約港幣184億）。因受惠於「雙十一」刺激令電商銷售額增長達40%，以及對知名品牌進行戰略投資，包括擴大「CLE DE PEAU BEAUTE「、「NARS」等高階領域的市場份額。

其他地區的表現亦有好轉，其亞太業務銷售額增長9.9%至650億日圓（約港幣43億），美洲業務增長32.8%至1,213億日圓（約港幣81億），歐洲業務增長24.1%至1,170億日圓（約港幣78億），旅遊零售業務增長22.3%至1,204億日圓（約港幣81億）。專門業務表現同比增長24.4％銷售額為158億日圓（約港幣10億）。

轉型美膚產品

近年，資生堂積極進行數碼轉型，主力建立美膚產品的品牌形象。2021年初，資生堂分拆個人護理業務予CVC成立Fine Today Shiseido，最近再出售美髮業務予德國漢高。資生堂預期，截至22年12月的整體銷售額可增加6.3%至11,000億日圓（約港幣740億），整體營業利潤可望達600億日圓（約港幣40億）。

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責任編輯：王浩賢

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