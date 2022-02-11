【中芯業績】中芯股價彈高近3%、上季多賺近1.1倍　管理層料今年40/50nm晶圓需求非常高（第二版）

▲ 【中芯業績】中芯股價彈高近3%、上季多賺近1.1倍 管理層料今年40/50nm晶圓需求非常高

中芯國際 （00981） 周四（10日）公布第四季度業績及全年業績。中芯上季收入15.8億美元，按年增61.1%﹐創單季新高；列帳純利5.3億美元，按年增107.7%。中芯國際周五（11日）早上舉行分析員會議，聯合首席執行官趙海軍指出，今年產能增量將高於2021年，預計今年首季毛利率介於36%至38%，今個財年其餘季度的毛利率會較首季回落，同時料今年40nm晶圓仍然缺貨，55nm晶圓需求非常大。

中芯國際早段曾彈4.2%，創近兩個月新高，現升約2.8%，報20.2元。

中芯國際預計今年首季毛利率介於36%至38%，而全年毛利率指引則為「高於公司 2021 年水平（即31%）」。中芯管理層預計，次季至末季的毛利率會較首季底，原因主要有二，首先是隨著投入新機器及設施增產，預計涉及折舊開支會增加，其次是市場供應鏈仍有潛在隱憂，冀保留一定靈活性。趙海軍預計，今年折舊開支繼續上升，有機會達20億美元水平，但增幅較去年有所放緩。

中芯上海臨港項目已破土動工 料今年產能增量高過2021年

趙海軍指出，上海臨港項目今年初已破土動工，而北京和深圳同時穩步推進，預計2022年底投入生產，中芯去年月產能新增折合10萬片8英寸晶圓，預計今年產能增量高過2021年，當上述三個新項目完全滿產後，公司總產將能倍增。

趙海軍預期，手機需求下降，手機相關晶圓市場最終回落至供需平衡狀態，IoT及電動車晶圓需求繼續結構性增加，而微控制器（MCU）同樣短缺。趙海軍提到，中芯國際90nm至22nm製程用的設備型號基本相同，故可進行轉換生產，例如55nm設備可以做40nm芯片，反之亦然，故產能分配上，公司具有一定靈活性調節，現時正集中在40nm和55nm，原來是今年40nm最缺貨，55nm市場需求非常大。

中芯國際2020年12月被列入美國實體清單，中芯管理層稱，去年在合規情況下拓展生產線，事件對先進製程業務有影響，形容是不可迴避的問題，但今年發展計劃已考慮上述因素。

中芯國際去年末季每股盈利0.07美元 全年多賺1.4倍

中芯國際第四季每股盈利0.07美元；毛利率為35%，較去年同期18%以及前一季度33.1%均有改善。中芯國際預計，2022年第一季季度收入按季再增長15%至17%；毛利率進一步擴大，料介乎36%至38%。

全年計算，中芯國際去年多賺1.4倍至17.02億美元，全年銷售收入增39%至54.43億美元。公司預計，2022年銷售收入增速會繼續好於晶圓代工業平均值，毛利率高於公司2021年水平。

中芯國際預告今年資本開支預算50億美元

中芯國際上季付運晶圓（約當8吋）達172.3萬片，按年增加逾2成，產能利用率按季微跌至99.4%。集團上季月產能由第三季的59.4萬片增加至第四季的62.1萬片。

以應用劃分，上季智能手機、智能家居、消費電子類別的收入貢獻分別為31.2%、12.7%、23.7%。

以技術節點分類，FinFET/28納米收入貢獻18.6%，40/45納米貢獻15.3%，55/65納米貢獻26.8%，0.15/0.18微米佔28.6%。

集團上季資本開支21.3億美元，按年增97.1%，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、新合資項目土建及其它。中芯國際稱，今年依然是投入高峰期，資本開支預計約爲50億美元，較去年45億美元再增加。

（第二版加入分析員會議）

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