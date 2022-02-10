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【中芯業績】中芯國際上季多賺108%　料今季收入按季增長約15%、毛利率改善

股市 18:47 2022/02/10

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【中芯業績】中芯國際上季多賺108% 晶圓付運量增逾兩成

中芯國際 （00981） 公布第四季度業績及全年業績。單計第四季，中芯國際銷售收入15.8億美元，按季增11.6%、按年增61.1%﹐創單季新高；列帳純利5.3億美元，按季增66.1%、按年增107.7%。中芯國際每股季度基本盈利0.07美元；毛利率為35%，較去年同期18%以及前一季度33.1%均有改善。

中芯國際預計，2022年第一季季度收入按季再增長15%至17%；毛利率進一步擴大，料介乎36%至38%。

全年計算，中芯國際去年多賺1.4倍至17.02億美元，全年銷售收入增39%至54.43億美元。

中芯國際管理層在業績公告稱，全年銷售收入年增39%，是當年全球前四大純晶圓代工廠中成長最快的公司，毛利率、經營利潤率、淨利率等多項財務指標亦創歷史新高。

公司預計，2022年銷售收入增速會繼續好於晶圓代工業平均值，毛利率高於公司2021年水平。

中芯國際預告今年資本開支預算50億美元

中芯國際上季付運晶圓（約當8吋）達172.3萬片，按年增加逾2成，產能利用率按季微跌至99.4%。集團上季月產能由第三季的59.4萬片增加至第四季的62.1萬片。

以應用劃分，上季智能手機、智能家居、消費電子類別的收入貢獻分別為31.2%、12.7%、23.7%。

以技術節點分類，FinFET/28納米收入貢獻18.6%，40/45納米貢獻15.3%，55/65納米貢獻26.8%，0.15/0.18微米佔28.6%。

集團上季資本開支21.3億美元，按年增97.1%，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、新合資項目土建及其它。

中芯國際稱，今年依然是投入高峰期，資本開支預計約爲50億美元，較去年45億美元再增加。

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