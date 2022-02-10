【新股IPO】樂普生物2157今日起招股 入場費7454元

聚焦於腫瘤治療領域的生物製藥企業樂普生物（新上市編號：02157）由今日（10日）起至下周二（15日）招股，該股擬全球發售1.27億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎每股6.87至7.38元，以每手1000股計，一手入場費約7454元；2月23日掛牌；聯席保薦人為中金及摩根士丹利。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落



樂普生物是次上市引入了兩位基石投資者，分別為維梧資本及King Star，合共認購5000萬美元股份。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

樂普生物有8款藥物進入臨床階段，尚未產生任何產品銷售收益。截至2021年8月，公司擁有人應佔虧損6.56億元人民幣，按年擴大53.4%。期內，研發開支增加1.6倍至近5.1億元人民幣。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

是次集資所得，其中約68.5%擬用於發展核心產品撥資；6.3%用於其他主要臨床階段候選藥物及主要臨床前候選藥物：15.8%用於收購有潛力的技術及資產及擴張候選藥物管線；9.4%用於一般公司用途。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股



>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正