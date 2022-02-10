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【第五波疫情】香港零售管理協會促請業主免收底租、街舖租金減半　將受影響零售商納入第六輪防疫抗疫基金

股市 18:17 2022/02/10

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香港零售管理協會發公開信促請政府及業主即時支援零售業。香港零售管理協會指，面對新一波疫情更猛烈的衝擊，懇請政府以有效措施強制商舖業主與零售商同舟共濟，包括在第五波疫情期間免收底租，只收營業額按百份比抽成，以及街舖租戶租金減免一半。同時，協會促請政府將受影響的零售類別納入為新一輪防疫抗疫基金的受資助對象，提供針對性的幫助。

領展王國龍：出入口只需貼QR code故增聘少量員工便可應付，收緊防疫措施影響租戶生意及租金收入，看【下一頁】

香港零售管理協會指，第五波疫情急速於各區擴散，令市民消費意欲低迷，加上政府最新公布的社交限聚令，是疫情以來最嚴厲的措施，進一步影響市面人流。面對目前市況，零售商即使未被強制停業，不少店舖的情況已猶如停業。而高昂租金一向是零售商最大的支出，是決定零售商是否能維持營運的最關鍵因素。

協會又指，政府除了在2020年初推出的首兩輪防疫抗疫基金，包括零售業資助計劃及保就業計劃外，一直没有再資助受影響的零售商，甚至最新公布的第六輪防疫抗疫基金亦令業界非常失望。

零售商相繼受社會事件及疫情打擊接近三年，捱到今天已山窮水盡，以為漸露曙光之際，但又面對新一波疫情持續嚴峻，亦難望於短期受控，協會擔心零售商若未得到適切的支援，將難以渡過今次危機。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

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