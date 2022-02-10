【國際保險股】保誠執行總裁Mike Wells擬3月底退任　集團仍在物色接任人

▲ 保誠（02378）宣佈，集團執行總裁Mike Wells已通知董事會，擬於3月底退任職務。

保誠 （02378） 宣佈，集團執行總裁Mike Wells已通知董事會，擬於3月底退任職務，並將不會在下一届股東週年大會上膺選連任董事。

Wells由2015年起出任集團執行總裁，曾執行兩次策略性分拆，並通過集團在港上市。董事會正從集團内部和外界候選人中，物色一位駐亞洲區的集團執行總裁接替他。

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現任集團財務總監兼營運總裁Mark FitzPatrick將於Wells卸任時擔任集團臨時執行總裁。除了領導保誠及繼續出任營運總裁外，FitzPatrick將按需要協助新上任的集團執行總裁完成交接程序。此後，FitzPatrick將退任董事會，但會在一段時間內繼續擔顧問。FitzPatrick已要求董事會無需將他列入集團執行總裁的候選人名單内。

至於集團的亞洲及非洲執行總裁 Nic Nicandrou，會繼續負責領導保誠在亞洲和非洲的所有人壽保險和資產管理業務， 及將繼續專注於此等業務的營運業績。

另外，集團風險兼合規總監James Turner將接替FitzPatrick出任集團財務總監。他於2015年成為集團財務主管，並於2018年出任集團風險總監及加入董事會。自2018年起擔任集團亞洲和非洲業務風險總監的Avnish Kalra，將接替Turner擔任集團風險兼合規總監，並將加入集團行政委員會。

保誠主席 Shriti Vadera 表示，感謝Mike過去26年對保誠作出的貢獻，尤其是過去7年擔任執行總裁期間的貢獻。

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保誠又公佈，鑒於集團專注於亞洲和非洲的增長市場，董事會已決定隨着此次領導層的順利交接，集團執行總裁及財務總監將常駐亞洲，而亞洲區正是保誠的業務重心、集團監管機構及其他高級管理層成員之所在地。隨着集團的策略定位已完成，其現時可以採取後續步驟，精簡管理和營運模式。

集團執行總裁Wells表示，在帶領集團轉型為專注於亞洲和非洲的人壽和健康保險公司後，目前正是交棒予亞洲團隊的合適時機。他又表示，深信隨着所選定的市場的 結構性增長趨勢，市場對集團產品需求將有增無減，而保誠有能力滿足這些需求。

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