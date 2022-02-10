【元宇宙】元宇宙年宵吸引逾5.2萬參觀者入場 成疫下活動新常態

元宇宙繼續成為2022年最炙手可熱的話題，而於今年農曆新年的年宵活動中亦新增了元宇宙技術。上月舉行的全球首個元宇宙年宵，在9日展期內，合共吸引了5.2萬名參觀者入場。

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「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」在1月28日至2月5日期間於虛擬平台Cryptovoxels舉行，活動聯乘csl.、FTLife富通保險、FILA、Storefriendly、ZOKU、公利真料竹蔗水、無名氏N.I.P等20個品牌。主辦單位FEED HK公布，舉辦的9日展期中一共吸引了逾5.2萬名參觀者，他們化身為虛擬身份（Avatar）入場，購買賀年精品、於桃花樹許願祈福及觀看DJ表演。

FEED HK 創辦人袁振雄表示，疫情下市民減少外出，「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」正好提供安全的環境，讓他們感受到年宵的氣氛之餘，同時能夠投入元宇宙世界。元宇宙並不是只限制於加密貨幣、區塊鏈、NFT等應用，當中其實有很大的發展空間。他又補充，元宇宙年宵同時為商戶提供新商機，成為傳統品牌轉碼轉營的試點，實現更多不同的可能。

是次活動與遊戲製作網絡紅人Kingsan景三合作，設計「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」香港特色場景，當中設有3個主題特式展區，分別是「港式文化館」、「花開富貴館」及「NFT藝術展覽館」。除了售賣傳統而創新的賀年禮品外，亦舉行了香港首個Hip Hop音樂頒獎典禮Whats Good Music Awards，邀請多位本地DJ及歌手演出。同時FEED HK聯乘香港NFT品牌God of Wealth，推出3,888個財神NFT，獲參觀人士追捧。

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責任編輯：羅浩濂